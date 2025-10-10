Відео
Wizz Air запускає нові рейси з Польщі — куди можна буде полетіти

Wizz Air запускає нові рейси з Польщі — куди можна буде полетіти

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:55
Wizz Air додав нові рейси з Вроцлава — напрямки
Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Wizz Air

Відомий угорський лоукостер Wizz Air додав 6 нових рейсів з польського міста Вроцлав. В цьому місті проживає багато українців, які втекли від війни, тому нашим громадянам буде значно вигідніше дістатись до омріяних курортів та міст. Частина нових маршрутів буде доступна вже з кінця 2025 року.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Читайте також:

Wizz Air анонсував нові польоти з Вроцлава

Зазначається, що в червні 2026 року компанія розширить базу у Вроцлаві на літак Airbus A321neo, який відкриє нові рейси до: 

  • Гран-Канарії (Іспанія) — з 5 грудня 2025 року;
  • Катанії (Італія) — з 30 березня 2026 року;
  • Охриди (Північна Македонія) — з 7 червня 2026 року;
  • Варни (Болгарія) — з 15 червня 2026 року;
  • Кефлавіка (Ісландія) — з 16 червня 2026 року;
  • Дортмунда (Німеччина) — з 25 жовтня 2026 року.

Також із червня 2026 року Wizz Air збільшить кількість рейсів із Вроцлава до Барселони (Іспанія), Барі (Італія), Тирани (Албанія) та Малаги (Іспанія). Квитки на нові напрямки вже доступні на сайті wizzair.com та у мобільному застосунку WIZZ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Індія та Китай відновлять прямі рейси після п'ятирічної перерви. Індійська бюджетна авіакомпанія IndiGo оголосила про польоти між Колкатою (Індія) і Гуанчжоу (Китай) вже з кінця жовтня цього року.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
