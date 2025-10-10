"Режим полета" на телефоне — почему нужно его включать в самолете

Пассажирка пользуется телефоном в самолете. Фото: pexels.com

Многие путешественники после посадки на самолет включают на телефоне режим авиаполета и боятся, что магнитные волны могут негативно повлиять на авиаустройства. Пилот в отставке объяснил, что на самом деле происходит, когда пассажиры игнорируют просьбу перевести свои смартфоны в режим полета и несет ли это какую-то опасность.

Режим авиаполета в самолете

Бывший капитан Boeing 747 Мартин Дрейк поделился некоторыми малоизвестными фактами о полетах. Пилот рассказал, что после взлета, если мобильные телефоны продолжают использоваться в обычном режиме без активации режима полета, это не опасно.

Однако когда люди оставляют свои телефоны или другие электронные устройства включенными во время взлета или посадки — это может вызвать помехи в работе аудиосистемы самолета. Капитан рассказал, что пилоты иногда слышат "повторяющийся звонкий звук", когда пытаются связаться с диспетчерской службой.

"Это скорее неприятность, чем что-то серьезное, но пилоты предпочли бы, чтобы это не мешало им во время полета", — поделился он.

