Почему нужно включать "режим полета" — пилот раскрыл правду

Дата публикации 10 октября 2025 18:12
"Режим полета" на телефоне — почему нужно его включать в самолете
Пассажирка пользуется телефоном в самолете. Фото: pexels.com

Многие путешественники после посадки на самолет включают на телефоне режим авиаполета и боятся, что магнитные волны могут негативно повлиять на авиаустройства. Пилот в отставке объяснил, что на самом деле происходит, когда пассажиры игнорируют просьбу перевести свои смартфоны в режим полета и несет ли это какую-то опасность.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Режим авиаполета в самолете

Бывший капитан Boeing 747 Мартин Дрейк поделился некоторыми малоизвестными фактами о полетах. Пилот рассказал, что после взлета, если мобильные телефоны продолжают использоваться в обычном режиме без активации режима полета, это не опасно.

Однако когда люди оставляют свои телефоны или другие электронные устройства включенными во время взлета или посадки — это может вызвать помехи в работе аудиосистемы самолета. Капитан рассказал, что пилоты иногда слышат "повторяющийся звонкий звук", когда пытаются связаться с диспетчерской службой.

"Это скорее неприятность, чем что-то серьезное, но пилоты предпочли бы, чтобы это не мешало им во время полета", — поделился он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air добавил 6 новых рейсов из польского города Вроцлав, часть из которых будет доступна уже с конца 2025 года.

Также мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
