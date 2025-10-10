Відео
Україна
Головна Мандри Чому потрібно вмикати "режим польоту" — пілот розкрив правду

Чому потрібно вмикати "режим польоту" — пілот розкрив правду

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:12
"Режим польоту" на телефоні — чому потрібно його вмикати в літаку
Пасажирка користується телефоном в літаку. Фото: pexels.com

Багато мандрівників після посадки на літак вмикають на телефоні режим авіапольоту та бояться, що магнітні хвилі можуть негативно вплинути на авіапристрої. Пілот у відставці пояснив, що насправді відбувається, коли пасажири ігнорують прохання перевести свої смартфони в режим польоту  та чи несе це якусь небезпеку.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Режим авіапольоту в літаку

Колишній капітан Boeing 747 Мартін Дрейк поділився деякими маловідомими фактами про польоти. Пілот розповів, що після зльоту, якщо мобільні телефони продовжують використовуватися у звичайному режимі без активації режиму польоту, це не є небезпечним.

Проте коли люди залишають свої телефони або інші електронні пристрої увімкненими під час зльоту або посадки — це може спричинити перешкоди в роботі аудіосистем літака. Капітан розповів, що пілоти іноді чують "повторюваний дзвінкий звук", коли намагаються зв'язатися з диспетчерською службою.

"Це скоріше неприємність, ніж щось серйозне, але пілоти воліли б, щоб це не заважало їм під час польоту", — поділився він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air додав 6 нових рейсів з польського міста Вроцлав, частина з яких буде доступна вже з кінця 2025 року.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

авіарейси авіаквитки подорож безпека пілоти авіарежим
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
