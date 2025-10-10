"Режим польоту" на телефоні — чому потрібно його вмикати в літаку

Пасажирка користується телефоном в літаку. Фото: pexels.com

Багато мандрівників після посадки на літак вмикають на телефоні режим авіапольоту та бояться, що магнітні хвилі можуть негативно вплинути на авіапристрої. Пілот у відставці пояснив, що насправді відбувається, коли пасажири ігнорують прохання перевести свої смартфони в режим польоту та чи несе це якусь небезпеку.

Про це пише Daily Mail.

Режим авіапольоту в літаку

Колишній капітан Boeing 747 Мартін Дрейк поділився деякими маловідомими фактами про польоти. Пілот розповів, що після зльоту, якщо мобільні телефони продовжують використовуватися у звичайному режимі без активації режиму польоту, це не є небезпечним.

Проте коли люди залишають свої телефони або інші електронні пристрої увімкненими під час зльоту або посадки — це може спричинити перешкоди в роботі аудіосистем літака. Капітан розповів, що пілоти іноді чують "повторюваний дзвінкий звук", коли намагаються зв'язатися з диспетчерською службою.

"Це скоріше неприємність, ніж щось серйозне, але пілоти воліли б, щоб це не заважало їм під час польоту", — поділився він.

