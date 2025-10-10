Відео
Не робіть цього в літаку — Туреччина запровадила нові штрафи

Не робіть цього в літаку — Туреччина запровадила нові штрафи

Дата публікації: 10 жовтня 2025 10:12
В Туреччині каратимуть пасажирів, які будуть знімати ремені безпеки до приземлення літака
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Українці, які планують відпустку в Туреччині, можуть бути оштрафовані на 70 євро (3 300 гривень) ще до того, як зійдуть з літака. Нещодавно в країні ввели новий закон, про який багато хто ще не знає. Документ передбачає фінансове покарання для пасажирів, які нехтують безпекою в літаку.

Про це пише The Mirror.

За що в Туреччині каратимуть пасажирів

Закон набув чинності на початку травня 2025 року. Новий штраф був введений для того, щоб пасажири перестали відстібали ремені безпеки й шукати свій багаж до того, як капітан літака дасть знак. Така заборона вже діє у багатьох країнах світу.

Авіакомпанії відтепер мають нагадувати пасажирам про необхідність залишати ремені безпеки пристебнутими під час і після приземлення, доки літак не досягне місця стоянки.

На порушників накладатиметься штраф у 2 603 ліри (3 300 гривень). Каратимуть тих, хто створюватиме затори біля виходів з літака до його приземлення.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
