В Турции будут наказывать пассажиров, которые будут снимать ремни безопасности до приземления самолета

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Украинцы, которые планируют отпуск в Турции, могут быть оштрафованы на 70 евро (3 300 гривен) еще до того, как сойдут с самолета. Недавно в стране ввели новый закон, о котором многие еще не знают. Документ предусматривает финансовое наказание для пассажиров, которые пренебрегают безопасностью в самолете.

Об этом пишет The Mirror.

Реклама

Читайте также:

За что в Турции будут наказывать пассажиров

Закон вступил в силу в начале мая 2025 года. Новый штраф был введен для того, чтобы пассажиры перестали отстегивать ремни безопасности и искать свой багаж до того, как капитан самолета даст знак. Такой запрет уже действует во многих странах мира.

Авиакомпании отныне должны напоминать пассажирам о необходимости оставлять ремни безопасности пристегнутыми во время и после приземления, пока самолет не достигнет места стоянки.

На нарушителей будет налагаться штраф в 2 603 лиры (3 300 гривен). Наказывать будут тех, кто будет создавать пробку у выходов из самолета до его приземления.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли купаться в испанской Барселоне осенью, теплое ли там море. В этот период времени вы найдете там много развлечений, в том числе водных.

Также мы писали, сколько надо откладывать ежемесячно большой семье, чтобы позволить себе отдых за границей раз в год. Мы посчитали средние расходы на отпуск в Польше, Венгрии, Турции и Болгарии.