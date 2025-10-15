Відео
Коли бортпровідниці йдуть на пенсію та чи існує граничний вік

Дата публікації: 15 жовтня 2025 05:12
У скільки років бортпровідниці йдуть на пенсію — чи існують обмеження
Стюардеса. Ілюстративне фото: Pinterest

Багатьом робота бортпровідниці здається буквально мрією — кожен день нова країна, купа знайомств та красива форма, але представниці цієї професії часто стикаються із проблемами зі здоров'ям через постійні перельоти. Проте вимоги до віку в стюардес в різних частинах світу мають свої відмінності.

Про це розповіла бортпровідниця Тетяна Іванихіна в TikTok

Коли йдуть на пенсію стюардеси

Бортпровідниця пояснила, що в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії та закриття неба діяло правило 10 років. Тобто після 10 років у небі працівник авіації мав пропрацювати такий же термін на землі — в аеропорту на реєстрації, представником авіакомпанії та інше.

Проте Тетяна підкреслила, що в авіації не передбачено граничного віку перебування на посаді стюардеси. Тобто, вони можуть літати стільки, скільки забажають, звичайно, якщо їм дозволяє лікар. Бортпровідниця також пояснила, що пенсію виплачуватиме країна, на яку працює представник авіації, вік виходу на заслужений відпочинок кожна держава визначає окремо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air додав 6 нових рейсів з польського міста Вроцлав, частина з яких буде доступна вже з кінця 2025 року.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
