Скільки коштують квитки Укрзалізниці до Європи у 2025 році — напрямки та вартість

Подорожі Укрзалізницею не лише доступні, а й комфортні, особливо на великі відстані. На щастя, в українців є можливість відправитися до багатьох міст Європи потягами. Наразі є багато маршрутів з Києва, Львову, Одеси, Дніпра, Харкова, Мукачева та Ужгорода.

Ціни на квитки на міжнародні напрямки УЗ проаналізувало видання "Слово і діло".

Скільки коштують квитки УЗ до міст Європи

Зокрема, з Києва можна дістатися до Польщі. До Перемишля квиток в середньому обійдеться у 2500 гривень, до Хелму — 2900 гривень, а до Варшави — 5300 гривень. Зі столиці також можна дістатися до столиці Угорщини Будапешта за 3900 гривень, до австрійського Відня за 4500 гривень, а до Кишинева за 3400 гривень.

Зі Львова потяги курсують до польського Перемишля — квиток вартує 900 гривень, а також до угорського Будапешту — квиток обійдеться у 2800 гривень. Також з міста Лева за 3600 гривень можна дістатися до австрійського Відня.

До польського Перемишля також прямують поїзди із Дніпра та Харкова. Квитки вартують 3200 гривень. З Одеси місце у вагоні купе вартуватиме 2700 гривень. З цих українських міст також можна дістатися до Хелму, з Харкова квиток вартуватиме 3600 гривень, а з Дніпра — 3800 гривень.

З Мукачева та Ужгорода за квиток до Будапешта доведеться віддати близько 2000 гривень. Місце у вагоні другого класу потягу до словацького міста Кошице із Мукачева та Ужгорода обійдеться приблизно у 700 гривень. Рейс до Відня вартуватиме з Ужгорода — до 3600 гривень, а з Мукачева — 3000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнились на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали, що в Європі запустять унікальний потяг. В кожному купе будуть умови, наближені до готельного номера.