Якщо забули речі у вагоні Укрзалізниці — куди звертатися

Українці люблять подорожувати Укрзалізницею, адже не лише зручно, а й доволі вигідно. Проте з кожним пасажиром може статися прикра ситуація — можна загубити свої речі в потязі. Проте в такому випадку не варто панікувати — треба якнайшвидше звернутись на гарячу лінію компанії.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Як знайти загублені в потязі речі

В компанії повідомили, що провідники знаходять та повертають близько 63 % речей, які гублять пасажири. В УЗ здивували українців цікавими знахідками.

Зокрема, мандрівники губили номерні знаки для автомобіля, церковну шапку, дитячий горщик, тепловізор, рулон лінолеуму, медичний корсет, кінну амуніцію, капи для зубів, апарат для вирощування насіння, шахову дошку та багато чого іншого.

Найчастіше провідники знаходять гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі. В УЗ порекомендували пасажирами перед виходом з потягу проводити "переоблік" своїх речей та документів.

В компанії повідомили, що у випадку втрати речі потрібно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись за допомогою до контакт-центру за номером 0 800 503 11. Повідомити про пропажу також можна службу підтримки УЗ в месенджерах Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

