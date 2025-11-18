Безкоштовні УЗ-3000 — чи багато українців планують скористатися програмою

Пасажири в поїзді. Фото: Новини.LIVE

Багато українців мають намір скористатися безплатними 3 000 км від Укрзалізниці. До компанії надходять запити від волонтерів та громадян щодо нової програми підтримки. Для частини українців вона стане чудовою можливістю побачитися з рідними та без додаткової плати доїхати до прифронтових регіонів.

Про це заявив голова правління компанії-перевізника Олександр Перцовський у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Чи багато українців скористаються програмою УЗ-3000

За словами Перцовського, в УЗ очікують великий попит на нову програму УЗ-3000. Він підкреслив, що вона має стимулювати подорожі саме у непіковий період, коли вагони йдуть напівпорожніми.

Голова правління компанії-перевізника повідомив, що основна частина програми запрацює в січні-лютому, коли зменшиться попит на залізничні перевезення, а перші точкові пропозиції для прифронтових регіонів будуть доступні вже у грудні. УЗ завершує технічну підготовку програми й обіцяє оприлюднити перші показники після її запуску.

Перцовський розповів, що нині компанія отримує багато питань щодо умов програми підтримки. Він також додав, що УЗ-3000 дає можливість волонтерам безплатно відвідати прифронтові міста, а громадянам — побувати в гостях у рідних.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви забули свої речі в потязі. В УЗ повідомили про алгоритм дій в такій ситуації.

Також ми писали, що пасажири УЗ можуть скористатися новим сервісом онлайн-замовлення інклюзивного вагона, який був створений для людей з інвалідністю.