Як їхати потягом українцям на кріслі колісному — в УЗ дали інструкції

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Українці часто подорожують потягами Укрзалізниці, адже це доволі зручно та економно. Компанія намагається зробити поїздки залізничним транспортом для якомога більшої кількості громадян. Зокрема, пасажири УЗ можуть скористатися новим сервісом онлайн-замовлення інклюзивного вагона, який був створений для людей з інвалідністю.

Про те, як скористатися послугою, компанія розповіла в соцмережі Threads.

Реклама

Читайте також:

Інклюзивні потяги в УЗ

До компанії звернулась українка на кріслі колісному та поцікавилась, як вона може мандрувати потягами. Вона чула про інклюзивні вагони, проте не знає, як саме їй придбати квиток. Вона також запитала, які документи треба мати для реалізації такої можливості.

"УЗ, як мені з вами подорожувати? Бо знаю, що є опція, але не розумію, куди і як. І якщо я не оформила групу інвалідності, то я зможу подорожувати тим вагоном, що для людей в кріслі? Може, знімемо з вами разом колабу, щоб всім показати як це все взагалі відбувається?" — написала користувачка.

В УЗ підтвердили, що Україною курсують спеціальні інклюзивні вагони із підйомниками та адаптованим купе. Для бронювання поїздки необхідно заповнити заявку за посиланням, де вказати свої особисті дані та прикріпити відповідні документи.

Один з користувачів соцмережі показав, який вигляд мають купе та туалет в інклюзивних вагонах.

Купе в інлкюзивному вагоні. Фото: Threads

Туалет в інлкюзивному вагоні. Фото: Threads

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви забули свої речі в потязі. В УЗ повідомили про алгоритм дій в такій ситуації.

Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави через те, що впала верхня полиця в купе.