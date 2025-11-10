Відео
Головна Мандри Чому в потяг пускають нетверезих пасажирів — в УЗ відповіли

Чому в потяг пускають нетверезих пасажирів — в УЗ відповіли

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 15:15
Оновлено: 15:20
Чому провідники пускають в потяг нетверезих пасажирів — відповідь УЗ
Посадка на потяг. Фото: пресслужба компанії

Українці люблять подорожувати потягами Укрзалізниці, адже це зручно та доволі вигідно. Проте іноді трапляються непорозуміння з пасажирами, які порушують правила компанії та межі моралі. Зокрема, в деяких випадках мандрівники дозволяють собі сісти у вагон у стані алкогольного сп'яніння, що дуже заважає іншим людям.

На таку ситуацію поскаржилася користувачка svitlana_shy у соцмережі Threads.

Читайте також:

Нетверезі пасажири в потягах УЗ

Одна з пасажирок звернулась до УЗ з проханням не пускати у потяг людей, які зловживають алкоголем, адже вони дуже заважають іншим пасажирам.

"Люба Укрзалізниця, чи можна ввести правило: не брати на посадку пасажирів в нетверезому стані? Мова йде про потяги та міжрегіональні електрички, в яких є провідник і який може відслідкувати стан пасажира перед посадкою. Цей перегарний шлейф у вагоні та купе ніяк не додає вайбу комфортної подорожі..." — написала користувачка.

В компанії відповіли, що за Правилами перевезення пасажирів заборонено пускати в потяг людей у стані алкогольного сп'яніння, проте більшість пасажирів зловживають спиртними напоями вже під час поїздки. Там порекомендували в такому випадку скаржитись провіднику.

"Ми власне таких і не беремо, тут у нас правомірні відмови. Як правило, вже на борту "заливаються" порушники. В таких випадках звертайтесь до провідника або начальника поїзда", — написали в Укрзалізниці.

Інші користувачі розповіли, що доволі часто перетинається із нетверезими людьми у потязі. Деякі з них поділились, що були свідками ситуації, коли пасажирів у стані алкогольного сп'яніння не пускали у потяг.

Нагадаємо, Укрзалізниця дозволяє повернути квитки на міжнародні рейси, але з певними умовами. Повна компенсація діє за 24 години до відправлення.

Також дізнавайтеся, на які дати будуть доступні безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці. 

алкоголь Укрзалізниця подорож поїзди туризм соцмережі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
