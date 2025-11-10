Почему проводники пускают в поезд нетрезвых пассажиров — ответ УЗ

Посадка на поезд. Фото: пресс-служба компании

Украинцы любят путешествовать поездами Укрзализныци, ведь это удобно и довольно выгодно. Однако иногда случаются недоразумения с пассажирами, которые нарушают правила компании и границы морали. В частности, в некоторых случаях путешественники позволяют себе сесть в вагон в состоянии алкогольного опьянения, что очень мешает другим людям.

На такую ситуацию пожаловалась пользовательница svitlana_shy в соцсети Threads.

Нетрезвые пассажиры в поездах УЗ

Одна из пассажирок обратилась к УЗ и попросила не пускать в поезд людей, которые злоупотребляют алкоголем, ведь они очень мешают другим пассажирам.

"Дорогая Укрзализныця, можно ли ввести правило: не брать на посадку пассажиров в нетрезвом состоянии? Речь идет о поездах и межрегиональных электричках, в которых есть проводник и который может отследить состояние пассажира перед посадкой. Этот перегарный шлейф в вагоне и купе никак не добавляет вайба комфортного путешествия..." — написала пользовательница.

В компании ответили, что по Правилам перевозки пассажиров запрещено пускать в поезд людей в состоянии алкогольного опьянения, однако большинство пассажиров злоупотребляют спиртными напитками уже во время поездки. Там порекомендовали в таком случае жаловаться проводнику.

"Мы собственно таких и не берем, здесь у нас правомерные отказы. Как правило, уже на борту "заливаются" нарушители. В таких случаях обращайтесь к проводнику или начальнику поезда", — написали в Укрзализныце.

Другие пользователи рассказали, что довольно часто пересекается с нетрезвыми людьми в поезде. Некоторые из них поделились, что были свидетелями ситуации, когда пассажиров в состоянии алкогольного опьянения не пускали в поезд.

