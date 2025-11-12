Как ехать поездом украинцам на кресле колесном — в УЗ дали инструкции

Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци, ведь это довольно удобно и экономно. Компания пытается сделать поездки железнодорожным транспортом для как можно большего количества граждан. В частности, пассажиры УЗ могут воспользоваться новым сервисом онлайн-заказа инклюзивного вагона, который был создан для людей с инвалидностью.

О том, как воспользоваться услугой, компания рассказала в соцсети Threads.

Реклама

Читайте также:

Инклюзивные поезда в УЗ

В компанию обратилась украинка на кресле колесном и поинтересовалась, как она может путешествовать поездами. Она слышала об инклюзивных вагонах, однако не знает, как именно ей приобрести билет. Она также спросила, какие документы нужно иметь для реализации такой возможности.

"УЗ, как мне с вами путешествовать? Потому что знаю, что есть опция, но не понимаю, куда и как. И если я не оформила группу инвалидности, то я смогу путешествовать тем вагоном, что для людей в кресле? Может, снимем с вами вместе колабу, чтобы всем показать как это все вообще происходит?" — написала пользовательница.

В УЗ подтвердили, что по Украине курсируют специальные инклюзивные вагоны с подъемниками и адаптированным купе. Для бронирования поездки необходимо заполнить заявку по ссылке, где указать свои личные данные и прикрепить соответствующие документы.

Один из пользователей соцсети показал, как выглядят купе и туалет в инклюзивных вагонах.

Купе в инклюзивном вагоне. Фото: Threads

Туалет в инклюзивном вагоне. Фото: Threads

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы забыли свои вещи в поезде. В УЗ сообщили об алгоритме действий в такой ситуации.

Также мы писали, что одна из пассажирок УЗ пожаловалась, что она едва не стала инвалидом после путешествия в Варшаву из-за того, что упала верхняя полка в купе.