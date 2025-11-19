Где искупаться и позагорать зимой 2026 года — тропическая страна

Пейзажи Бразилии. Фото: tripadvisor.com

Популярные курорты Испании и Португалии становятся менее привлекательными для отдыхающих из-за протестов местных жителей против чрезмерного туризма. Эксперты по туризму раскрыли потрясающую тропическую страну, которую стоит посетить в 2026 году. Она поражает своими пляжами и кухней.

Об этом пишет Daily Express.

Куда поехать зимой 2026 года на отдых

Редакторы туристического издания Travel + Leisure обнародовали свой рейтинг лучших туристических направлений 2026 года. Его возглавила Бразилия. Она является пятой по величине страной в мире и известна своими роскошными пляжами, природными ландшафтами, ночной жизнью и кухней.

Эксперты рассказали, что здесь постоянно растет количество ресторанов, а бассейн Амазонки — одно из "самых диких и ценных мест на Земле".

Самыми популярными городами для посещения в Бразилии являются Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, но по всей стране также есть недооцененные жемчужины. Travel + Leisure рекомендует поплавать на круизе по реке Амазонка от Табатинги до Манауса и насладиться спокойной приморской атмосферой Джерикоакоары.

Пляж в Бразилии. Фото: tripadvisor.com

Летний сезон в Бразилии длится с декабря по март, поэтому это прекрасная возможность убежать от мрачных и унылых зимних месяцев в Украине. Поскольку страна очень большая, погода может сильно отличаться. Северо-восточное побережье Бразилии, где расположены Сальвадор, Ресифи, Форталеза и Натал, считается самой солнечной частью страны.

