Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Смачна кухня та розкішні пляжі — куди вирушити взимку

Смачна кухня та розкішні пляжі — куди вирушити взимку

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 15:15
Оновлено: 15:45
Де покупатись та позасмагати взимку 2026 року — тропічна країна
Краєвиди Бразилії. Фото: tripadvisor.com

Популярні курорти Іспанії та Португалії стають менш привабливими для відпочивальників через протести місцевих жителів проти надмірного туризму. Експерти з туризму розкрили приголомшливу тропічну країну, яку варто відвідати у 2026 році. Вона вражає своїми пляжами та кухнею.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Куди поїхати взимку 2026 на відпочинок

Редактори туристичного видання Travel + Leisure оприлюднили свій рейтинг найкращих туристичних напрямків 2026 року. Його очолила Бразилія. Вона є п'ятою за величиною країною у світі та відома своїми розкішними пляжами, природними ландшафтами, нічним життям та кухнею.

Експерти розповіли, що тут постійно зростає кількість ресторанів, а басейн Амазонки — одне з "найдикіших і найцінніших місць на Землі".

Найпопулярнішими містами для відвідування в Бразилії є Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу, але по всій країні також є недооцінені перлини. Travel + Leisure рекомендує поплавати на круїзі по річці Амазонка від Табатінги до Манауса та насолодитися спокійною приморською атмосферою Джерикоакоари.

Смачна кухня та розкішні пляжі — куди вирушити взимку - фото 1
Пляж в Бразилії. Фото: tripadvisor.com

Літній сезон у Бразилії триває з грудня по березень, тому це чудова можливість втекти від похмурих і сумних зимових місяців в Україні. Оскільки країна дуже велика, погода може сильно відрізнятися. Північно-східне узбережжя Бразилії, де розташовані Сальвадор, Ресіфі, Форталеза і Натал, вважається найсонячнішою частиною країни.

Раніше ми  розповідали, який пляж визнали найгіршим на Гаваях. Експерти пояснили, чому там не варто витрачати свої кошти.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

відпочинок подорож Бразилія пляж туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації