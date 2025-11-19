Де покупатись та позасмагати взимку 2026 року — тропічна країна

Краєвиди Бразилії. Фото: tripadvisor.com

Популярні курорти Іспанії та Португалії стають менш привабливими для відпочивальників через протести місцевих жителів проти надмірного туризму. Експерти з туризму розкрили приголомшливу тропічну країну, яку варто відвідати у 2026 році. Вона вражає своїми пляжами та кухнею.

Про це пише Daily Express.

Куди поїхати взимку 2026 на відпочинок

Редактори туристичного видання Travel + Leisure оприлюднили свій рейтинг найкращих туристичних напрямків 2026 року. Його очолила Бразилія. Вона є п'ятою за величиною країною у світі та відома своїми розкішними пляжами, природними ландшафтами, нічним життям та кухнею.

Експерти розповіли, що тут постійно зростає кількість ресторанів, а басейн Амазонки — одне з "найдикіших і найцінніших місць на Землі".

Найпопулярнішими містами для відвідування в Бразилії є Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу, але по всій країні також є недооцінені перлини. Travel + Leisure рекомендує поплавати на круїзі по річці Амазонка від Табатінги до Манауса та насолодитися спокійною приморською атмосферою Джерикоакоари.

Пляж в Бразилії. Фото: tripadvisor.com

Літній сезон у Бразилії триває з грудня по березень, тому це чудова можливість втекти від похмурих і сумних зимових місяців в Україні. Оскільки країна дуже велика, погода може сильно відрізнятися. Північно-східне узбережжя Бразилії, де розташовані Сальвадор, Ресіфі, Форталеза і Натал, вважається найсонячнішою частиною країни.

