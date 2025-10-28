Перетин кордону — 5 заборонених фраз із прикордонниками

Контроль на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Під час планування поїздки за кордон важливо не лише зібрати всі необхідні речі, медикаменти та документи, а й підготуватися до спілкування із прикордонниками. Зокрема, невдалий жарт чи двозначна фраза може викликати непорозуміння та спричинити додаткові перевірки. Важливо розуміти, що точно не варто казати при виїзді за межі України.

Видання РБК-Україна розповіло, яких фраз краще уникати під час проходження кордону.

"Я ще не вирішив, де зупинюся"

Така фраза викличе підозри в прикордонників. Навіть якщо ви не бронювали готель — вивчіть кілька варіантів. Якщо ж їдете до рідних — заздалегідь поцікавтеся їхньою адресою проживання. Так ви точно зможете уникнути додаткових питань та перевірок.

"Не знаю, на скільки залишуся"

Митники не люблять невизначеності. Якщо не купували квитки назад, найкраще орієнтуватися на 30 днів, чи на термін, на який вам було видано візу.

"Я везу з собою їжу"

В багатьох країнах ввезення продуктів заборонено. Краще візьміть із собою лише бутерброди та пачку горіхів, ніж вам доведеться довго доводити прикордонникам, що ви не везете контрабанду.

"Та я ж не везу із собою бомбу"

Контроль на кордоні — не сцена для стендапа, тож не варто зайвий раз провокувати прикордонників. Здавалось би вдалий анекдот може спровокувати багатогодинний допит та більш ретельні перевірки.

"Я їду до нареченого/нареченої"

Якщо у вас немає спеціальної візи, не варто говорити про свої шлюбні наміри митникам. Вас можуть запідозрити у тому, що ви хочете укласти фіктивний шлюб. Краще скажіть, що ви їдете як турист, чи плануєте навідати рідних.

Раніше ми розповідали про п’ять найнеобхідніших висловів, які стануть у пригоді під час перевірки документів чи запитань від прикордонників на українсько-польському кордоні.

Також ми писали, які документи та щеплення потрібно зробити вашому домашньому улюбленцю, якщо плануєте виїжджати із ним за кордон. Без дотримання цих вимог вас не пустять до європейських країн.