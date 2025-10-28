Пересечение границы — 5 запрещенных фраз с пограничниками

Контроль на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

При планировании поездки за границу важно не только собрать все необходимые вещи, медикаменты и документы, но и подготовиться к общению с пограничниками. В частности, неудачная шутка или двусмысленная фраза может вызвать недоразумение и повлечь дополнительные проверки. Важно понимать, что точно не стоит говорить при выезде за пределы Украины.

Издание РБК-Украина рассказало, каких фраз лучше избегать во время прохождения границы.

"Я еще не решил, где остановлюсь"

Такая фраза вызовет подозрения у пограничников. Даже если вы не бронировали отель — изучите несколько вариантов. Если же едете к родным — заранее поинтересуйтесь их адресом проживания. Так вы точно сможете избежать дополнительных вопросов и проверок.

"Не знаю, на сколько останусь"

Таможенники не любят неопределенности. Если не покупали билеты обратно, лучше всего ориентироваться на 30 дней, или на срок, на который вам была выдана виза.

"Я везу с собой еду"

Во многих странах ввоз продуктов запрещен. Лучше возьмите с собой только бутерброды и пачку орехов, чем вам придется долго доказывать пограничникам, что вы не везете контрабанду.

"Но я же не везу с собой бомбу"

Контроль на границе — не сцена для стендапа, поэтому не стоит лишний раз провоцировать пограничников. Казалось бы удачный анекдот может спровоцировать многочасовой допрос и более тщательные проверки.

"Я еду к жениху/невесте"

Если у вас нет специальной визы, не стоит говорить о своих брачных намерениях таможенникам. Вас могут заподозрить в том, что вы хотите заключить фиктивный брак. Лучше скажите, что вы едете как турист, или планируете посетить родных.

