Главная Путешествия 5 фраз, которые никогда не стоит говорить пограничникам

5 фраз, которые никогда не стоит говорить пограничникам

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 05:12
обновлено: 16:38
Пересечение границы — 5 запрещенных фраз с пограничниками
Контроль на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

При планировании поездки за границу важно не только собрать все необходимые вещи, медикаменты и документы, но и подготовиться к общению с пограничниками. В частности, неудачная шутка или двусмысленная фраза может вызвать недоразумение и повлечь дополнительные проверки. Важно понимать, что точно не стоит говорить при выезде за пределы Украины.

Издание РБК-Украина рассказало, каких фраз лучше избегать во время прохождения границы.

Читайте также:

"Я еще не решил, где остановлюсь"

Такая фраза вызовет подозрения у пограничников. Даже если вы не бронировали отель — изучите несколько вариантов. Если же едете к родным — заранее поинтересуйтесь их адресом проживания. Так вы точно сможете избежать дополнительных вопросов и проверок.

"Не знаю, на сколько останусь"

Таможенники не любят неопределенности. Если не покупали билеты обратно, лучше всего ориентироваться на 30 дней, или на срок, на который вам была выдана виза.

"Я везу с собой еду"

Во многих странах ввоз продуктов запрещен. Лучше возьмите с собой только бутерброды и пачку орехов, чем вам придется долго доказывать пограничникам, что вы не везете контрабанду.

"Но я же не везу с собой бомбу"

Контроль на границе — не сцена для стендапа, поэтому не стоит лишний раз провоцировать пограничников. Казалось бы удачный анекдот может спровоцировать многочасовой допрос и более тщательные проверки.

"Я еду к жениху/невесте"

Если у вас нет специальной визы, не стоит говорить о своих брачных намерениях таможенникам. Вас могут заподозрить в том, что вы хотите заключить фиктивный брак. Лучше скажите, что вы едете как турист, или планируете посетить родных.

Ранее мы рассказывали о пяти самых необходимых высказываниях, которые пригодятся во время проверки документов или вопросов от пограничников на украинско-польской границе.

Также мы писали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

правила путешествие пограничники туризм контроль
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
