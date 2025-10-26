Видео
Видео

Отпуск в Польше — полезные фразы для прохождения таможни

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 16:05
обновлено: 18:11
Пересечение границы с Польшей — 5 фраз полезных на польском языке
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Планируя свое путешествие через Польшу, стоит заранее подготовиться к встрече с пограничниками. Несколько изученных фраз на польском языке помогут вам в коммуникации с ними — вы будете значительно увереннее себя чувствовать во время прохождения контроля и избежите недоразумений.

Редакция Новини.LIVE собрала пять самых необходимых выражений, которые пригодятся во время проверки документов или вопросов от пограничников.

Читайте также:

5 фраз на польском языке для общения с пограничниками

Добрый день, это мой паспорт / Dzień dobry, oto mój paszport. (Дзень добри, ото мой пашпорт).

Нужны ли дополнительные документы? (Чи потршебне сон дополнительное докУменты?)

Я гражданин Украины. / Jestem obywatelem Ukrainy. (Я являюсь обывателем Украины).

Я въезжаю в Польшу на ... дней. / Na ile dni wjeżdżam do Polski. (На иле дни въезжам в Польски).

Это мои личные вещи. / To są moje rzeczy osobiste. (То сон мое жечи особисте).

Ранее мы писали, могут ли украинцы с судимостью пересечь границу с Польшей. Как это правовое положение влияет на возможности граждан путешествовать.

Также мы писали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

Польша путешествие пограничники туризм выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
