Пересечение границы с Польшей — 5 фраз полезных на польском языке

Планируя свое путешествие через Польшу, стоит заранее подготовиться к встрече с пограничниками. Несколько изученных фраз на польском языке помогут вам в коммуникации с ними — вы будете значительно увереннее себя чувствовать во время прохождения контроля и избежите недоразумений.

Редакция Новини.LIVE собрала пять самых необходимых выражений, которые пригодятся во время проверки документов или вопросов от пограничников.

5 фраз на польском языке для общения с пограничниками

Добрый день, это мой паспорт / Dzień dobry, oto mój paszport. (Дзень добри, ото мой пашпорт).

Нужны ли дополнительные документы? (Чи потршебне сон дополнительное докУменты?)

Я гражданин Украины. / Jestem obywatelem Ukrainy. (Я являюсь обывателем Украины).

Я въезжаю в Польшу на ... дней. / Na ile dni wjeżdżam do Polski. (На иле дни въезжам в Польски).

Это мои личные вещи. / To są moje rzeczy osobiste. (То сон мое жечи особисте).

