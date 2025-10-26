Відео
Україна
Відпустка в Польщі — корисні фрази для проходження митниці

Відпустка в Польщі — корисні фрази для проходження митниці

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 16:05
Оновлено: 16:22
Перетин кордону з Польщею — 5 корисних фраз польською мовою
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Плануючи свою мандрівку через Польщу, варто заздалегідь підготуватися до зустрічі з прикордонниками. Кілька вивчених фраз польською мовою допоможуть вам у комунікації з ними — ви будете значно впевненіше себе почувати під час проходження контролю та уникнете непорозумінь.

Редакція Новини.LIVE зібрала п’ять найнеобхідніших висловів, які стануть у пригоді під час перевірки документів чи запитань від прикордонників.

Читайте також:

5 фраз польською мовою для спілкування з прикордонниками

Добрий день, це мій паспорт. / Dzień dobry, oto mój paszport. (Джєнь добри, ото мой пашпорт).

Чи потрібні додаткові документи? / Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty? (Чи потршебне сон додаткове докУменти?)

Я громадянин України. / Jestem obywatelem Ukrainy. (Єстем обивателєм Украіни).

Я в’їжджаю до Польщі на ... днів.  /  Na ile dni wjeżdżam do Polski. (На іле дні в’їжджам до Польскі).

Це мої особисті речі. / To są moje rzeczy osobiste. (То сон моє жечи особісте).

Раніше ми писали, чи можуть українці із судимістю перетнути кордон з Польщею. Як цей правовий стан вливає на можливості громадян подорожувати.

Також ми писали, які документи та щеплення потрібно зробити вашому домашньому улюбленцю, якщо плануєте виїжджати із ним за кордон. Без дотримання цих вимог вас не пустять до європейських країн.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
