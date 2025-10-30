Где побывать в Карпатах осенью 2025 — локации с гигантскими качелями

Туристка катается на качелях в Карпатах. Фото: freepik.com

Украинские Карпаты — величественное место, где можно почувствовать свободу и восстановить силы. Одной из визитных карточек этого живописного региона являются построенные из дерева огромные качели, с которых открываются невероятные виды. На них можно не только покататься и насладиться чистым карпатским воздухом, но и устроить возле них атмосферную фотосессию.

Карпатские качели в Космаче

Одни из самых высоких качелей расположены на горе Сиглин, на высоте 857 метров над уровнем моря. Хотя подъем на гору занимает в среднем полтора часа, вы точно не пожалеете о потраченных усилиях. С качелей открываются невероятные горные пейзажи.

Большие карпатские качели в Микуличине

Их высота достигает 14 метров. Маршрут к ним пролегает через гору Костел. Микуличин является популярным эко-курортом. В этом живописном городке можно прогуляться по горам, собрать грибы и ягоды и порыбачить.

Качели на Маковице

Они находятся рядом с Микуличином — в Яремче, на высоте 984 метров. С них открываются впечатляющие виды на хребет Яворник, а также на вершины гор Хомяк, Синяк и Довбушанка.

"Качели любви" в Татарове

Их длина достигает около 8 метров. Считается, что качели укрепляют отношения между влюбленными. После катания туристам стоит прогуляться к самому молодому водопаду Украины — Женецкому Гуку. Он расположен на высоте 900 метров. Именно с этого водопада смелые путешественники начинают свой маршрут на Горганы.

Буковельские качели в "Гуцул Ленде"

Качели создали из крепкой ели, их высота достигает почти 9 метров. Кроме невероятных пейзажей, в "Гуцул Ленде" также можно посмотреть на животных, за которыми ухаживают владельцы этнопарка. Впрочем, в отличие от других качелей, вход в парк платный.



