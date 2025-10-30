Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия 5 качелей в Карпатах, на которых должен покататься каждый

5 качелей в Карпатах, на которых должен покататься каждый

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 15:15
обновлено: 14:22
Где побывать в Карпатах осенью 2025 — локации с гигантскими качелями
Туристка катается на качелях в Карпатах. Фото: freepik.com

Украинские Карпаты — величественное место, где можно почувствовать свободу и восстановить силы. Одной из визитных карточек этого живописного региона являются построенные из дерева огромные качели, с которых открываются невероятные виды. На них можно не только покататься и насладиться чистым карпатским воздухом, но и устроить возле них атмосферную фотосессию.

Реакция Новини.LIVE рассказывает о 5 самых популярных качелях Карпат.

Реклама
Читайте также:

Карпатские качели в Космаче

Одни из самых высоких качелей расположены на горе Сиглин, на высоте 857 метров над уровнем моря. Хотя подъем на гору занимает в среднем полтора часа, вы точно не пожалеете о потраченных усилиях. С качелей открываются невероятные горные пейзажи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jastrub (@jastrub.ua)

Большие карпатские качели в Микуличине

Их высота достигает 14 метров. Маршрут к ним пролегает через гору Костел. Микуличин является популярным эко-курортом. В этом живописном городке можно прогуляться по горам, собрать грибы и ягоды и порыбачить.

Качели на Маковице

Они находятся рядом с Микуличином — в Яремче, на высоте 984 метров. С них открываются впечатляющие виды на хребет Яворник, а также на вершины гор Хомяк, Синяк и Довбушанка.

"Качели любви" в Татарове

Их длина достигает около 8 метров. Считается, что качели укрепляют отношения между влюбленными. После катания туристам стоит прогуляться к самому молодому водопаду Украины — Женецкому Гуку. Он расположен на высоте 900 метров. Именно с этого водопада смелые путешественники начинают свой маршрут на Горганы.

Буковельские качели в "Гуцул Ленде"

Качели создали из крепкой ели, их высота достигает почти 9 метров. Кроме невероятных пейзажей, в "Гуцул Ленде" также можно посмотреть на животных, за которыми ухаживают владельцы этнопарка. Впрочем, в отличие от других качелей, вход в парк платный.


Ранее мы рассказывали, какой маршрут стоит выбрать новичкам и опытным путешественникам для похода на самую высокую вершину Украины — Говерлу. Есть четыре тропы — зеленая, синяя, желтая и красная.

Также мы писали, где в Карпатах можно порыбачить. Далеко не на всех водоемах можно вылавливать рыбу, поэтому по незнанию можно получить кругленький штраф.

путешествие Карпаты отпуск осень развлечения туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации