5 велетенських гойдалок в Карпатах, на яких має покататися кожен

5 велетенських гойдалок в Карпатах, на яких має покататися кожен

Дата публікації: 30 жовтня 2025 15:15
Оновлено: 14:22
Де побувати в Карпатах восени 2025 — локації із велетенськими гойдалками
Туристка катається на гойдалках в Карпатах. Фото: freepik.com

Українські Карпати — величне місце, де можна відчути свободу та відновити сили. Однією з візитівок цього мальовничого регіону є побудовані із дерева велетенські гойдалки, з яких відкриваються неймовірні краєвиди. На них можна не лише покататися та насолодитися чистим карпатським повітрям, а й влаштувати атмосферну фотосесію.

Реакція Новини.LIVE розповідає про 5 найпопулярніших гойдалок Карпат.

Карпатська гойдалка в Космачі

Одна й з найвищих гойдалок розташована на горі Сиглін, на висоті 857 метрів над рівнем моря. Хоча підйом на гору займає в середньому півтори години, ви точно не пожалкуєте про витрачені зусилля. З гойдалки відкриваються неймовірні гірські краєвиди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jastrub (@jastrub.ua)

Велика карпатська гойдалка в Микуличині

Її висота сягає 14 метрів.  Маршрут до неї пролягає через гору Костел. Микуличин є популярним екокурортом. У цьому мальовничому містечку можна прогулятися горами, зібрати гриби і ягоди та порибалити.

Гойдалка на Маковиці

Вона знаходиться поруч із Микуличином — у Яремче, на висоті 984 метрів. З неї відкриваються вражаючі краєвиди на хребет Явірник, а також на вершини гір Хом’як, Синяк і Довбушанка.

"Гойдалка кохання" в Татарові

Її довжина сягає близько 8 метрів. Вважається, що гойдалка зміцнює стосунки між закоханими. Після катання туристам варто прогулятися до наймолодшого водоспаду України — Женецького Гука. Він розташований на висоті 900 метрів. Саме з цього водоспаду сміливі мандрівники розпочинають свій маршрут на Горгани.

Буковельська гойдалка в "Гуцул Ленді"

Гойдалку створили із міцної смереки. Її висота сягає майже 9 метрів. Окрім неймовірних краєвидів, в "Гуцул Ленді" також можна подивитися на тваринок, за якими доглядають власники етнопарку. Втім, на відміну від інших гойдалок, вхід у парк платний.


Раніше ми розповідали, який маршрут варто обрати новачкам та досвідченим мандрівникам для походу на найвищу вершину України — Говерлу. Є чотири стежки — зелена, синя, жовта та червона.

Також ми писали, де в Карпатах можна порибалити. Далеко не на всіх водоймах можна виловлювати рибу, тож через незнання можна отримати кругленький штраф.

Автор:
Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
