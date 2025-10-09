Відео
Україна
Найкращі грибні локації в Карпатах — де їх буде багато

Найкращі грибні локації в Карпатах — де їх буде багато

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 07:55
Де в Карпатах восени 2025 року збирати гриби — підбірка локацій
Туристка збирає гриби. Фото: freepik.com

Осінні Карпати — ідеальне місце для грибників. Свіже гірське повітря, вологий клімат, густі ліси з тінню створюють хороші умови для їх зростання. Щороку тут збираються сотні туристів, які мріють зібрати повні кошики грибів, з якими готуватимуть смачну юшку, тушковану картоплю та інші традиційні українські страви.

Портал Pravda поділився підбіркою грибних місць в Карпатах.

Читайте також:

Де восени шукати гриби в Карпатах

Царівка. Однією з популярних локацій є грибна поляна Царівка, яка розташована в горах поблизу села Дземброня. Тут можна "вполювати" лисички та білі гриби.

Бангофа. Поблизу кордону з Румунією, біля підніжжя гори Піп Іван знаходиться грибна поляна Бангофа. Маршрут пролягає через Верховину та Шибене, а далі доведеться йти близько 10 км пішки.

Кривопільський перевал. У межах Верховинсько-Путильського низькогір’я в Івано-Франківській області можна знайти ідеальне місце для грибників — Кривопільський перевал. Він пролягає вздовж траси Р24 Ворохта — Верховина, недалеко від дороги.

Полонина Дуконя (Чахани). Ця локація розташована поблизу села Шибене на висоти 1000 метрів над рівнем моря, тому це маршрут підійде лише досвідченим туристам. Тут можна знайти гриб гордуман, який називають "карпатським трюфелем".

Буковецький перевал. До нього можна дістатись через Верховину. Грибні стежки тут протягаються аж гори Писаний камінь, звідки відкриваються неймовірні краєвиди. На Буковецькому перевалі дуже багато грибів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні львів'янам. Поблизу міста Лева є унікальне озеро та кар'єр.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

подорож Карпати осінь туризм гриби
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
