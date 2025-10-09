Где в Карпатах осенью 2025 года собирать грибы — подборка локаций

Туристка собирает грибы. Фото: freepik.com

Осенние Карпаты — идеальное место для грибников. Свежий горный воздух, влажный климат, густые леса с тенью создают хорошие условия для их роста. Ежегодно здесь собираются сотни туристов, мечтающих собрать полные корзины грибов, с которыми будут готовить вкусную уху, тушеную картошку и другие традиционные украинские блюда.

Портал Pravda поделился подборкой грибных мест в Карпатах.

Где осенью искать грибы в Карпатах

Царевка. Одной из популярных локаций является грибная поляна Царевка, которая расположена в горах вблизи села Дземброня. Здесь можно "поймать" лисички и белые грибы.

Бангофа. Вблизи границы с Румынией, у подножия горы Поп Иван находится грибная поляна Бангофа. Маршрут пролегает через Верховину и Шибене, а дальше придется идти около 10 км пешком.

Кривопольский перевал. В пределах Верховинско-Путильского низкогорья в Ивано-Франковской области можно найти идеальное место для грибников — Кривопольский перевал. Он пролегает вдоль трассы Р24 Ворохта — Верховина, недалеко от дороги.

Полонина Дуконя (Чаханы). Эта локация расположена вблизи села Шибене на высоте 1000 метров над уровнем моря, поэтому это маршрут подойдет только опытным туристам. Здесь можно найти гриб гордуман, который называют "карпатским трюфелем".

Буковецкий перевал. К нему можно добраться через Верховину. Грибные тропы здесь простираются до горы Писаный камень, откуда открываются невероятные виды. На Буковецком перевале очень много грибов.

