6 пляжей в Азии, которые надо посетить до их исчезновения

Пляж Ханом в Таиланде. Фото: tripadvisor.com

Азия становится все более популярным местом для отдыха — с 2024 года по первую половину 2025 года туризм вырос на континенте на 11%. Эксперты составили список из шести пляжей, которые путешественники должны посетить, прежде чем они будут разрушены туристами. Среди них многие расположены в Таиланде и Индонезии.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Пляжи в Азии, которые могут исчезнуть

Менеджер по продуктам Юго-Восточной Азии в Wendy Wu Tours Джанин Лич выбрал шесть пляжей, которые являются "дикими" и "нетронутыми".

Первым в список входит пляж Ханом в Таиланде с пышными лесами и красочными коралловыми рифами. Он идеально подходит для дайвинга, снорклинга и плавания, а также дает возможность увидеть редких розовых индо-тихоокеанских горбатых дельфинов. Их можно заметить в спокойных водах у берега, особенно у побережья Ханома и напротив пирса Донсак.

В список также вошли Комодо и Флорес в Индонезии. Здесь можно понаблюдать за комодскими варанами в их естественной среде обитания, а также заняться дайвингом и снорклингом.

Визитной карточкой на острове Комодо является Пинк-Бич, который поражает прозрачной бирюзовой водой, пышной зеленью и яркими коралловыми рифами. Другие розовые пляжи находятся вблизи острова Падар. Розовый цвет пляжей обусловлен сочетанием белого песка и крошечных кусочков красных кораллов или красных фораминифер.

6 пляжей, которые стоит посетить перед их исчезновением:

Сабах, Борнео;

Палаван, Филиппины;

Комодо и Флорес, Индонезия;

Ханом, Таиланд;

Ко Липе, Таиланд;

Сума, Индонезия.

Ранее мы рассказывали, где можно отдохнуть людям пожилого возраста, кроме санаториев и пансионатов. На территории нашей страны много уникальных мест для пенсионеров.

Также мы писали о новом популярном месте, которое только набирает популярность среди туристов. Оно расположено на берегах Атлантического океана.