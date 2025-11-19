Видео
Видео

Главная Путешествия 6 пляжей в Азии под угрозой исчезновения — детали

6 пляжей в Азии под угрозой исчезновения — детали

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 07:55
обновлено: 13:16
6 пляжей в Азии, которые надо посетить до их исчезновения
Пляж Ханом в Таиланде. Фото: tripadvisor.com

Азия становится все более популярным местом для отдыха — с 2024 года по первую половину 2025 года туризм вырос на континенте на 11%. Эксперты составили список из шести пляжей, которые путешественники должны посетить, прежде чем они будут разрушены туристами. Среди них многие расположены в Таиланде и Индонезии.

Об этом пишет Daily Express.

Пляжи в Азии, которые могут исчезнуть

Менеджер по продуктам Юго-Восточной Азии в Wendy Wu Tours Джанин Лич выбрал шесть пляжей, которые являются "дикими" и "нетронутыми".

Первым в список входит пляж Ханом в Таиланде с пышными лесами и красочными коралловыми рифами. Он идеально подходит для дайвинга, снорклинга и плавания, а также дает возможность увидеть редких розовых индо-тихоокеанских горбатых дельфинов. Их можно заметить в спокойных водах у берега, особенно у побережья Ханома и напротив пирса Донсак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В список также вошли Комодо и Флорес в Индонезии. Здесь можно понаблюдать за комодскими варанами в их естественной среде обитания, а также заняться дайвингом и снорклингом.

Визитной карточкой на острове Комодо является Пинк-Бич, который поражает прозрачной бирюзовой водой, пышной зеленью и яркими коралловыми рифами. Другие розовые пляжи находятся вблизи острова Падар. Розовый цвет пляжей обусловлен сочетанием белого песка и крошечных кусочков красных кораллов или красных фораминифер.

6 пляжей, которые стоит посетить перед их исчезновением:

  • Сабах, Борнео;
  • Палаван, Филиппины;
  • Комодо и Флорес, Индонезия;
  • Ханом, Таиланд;
  • Ко Липе, Таиланд;
  • Сума, Индонезия.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
