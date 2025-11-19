Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри 6 пляжів в Азії під загрозою зникнення — деталі

6 пляжів в Азії під загрозою зникнення — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 07:55
Оновлено: 13:16
6 пляжів в Азії, які треба відвідати до їх зникнення
Пляж Ханом у Таїланді. Фото: tripadvisor.com

Азія стає все більш популярним місцем для відпочинку — з 2024 року по першу половину 2025 року туризм зріс на континенті на 11%. Експерти склали список з шести пляжів, які мандрівники повинні відвідати, перш ніж вони будуть зруйновані туристами. Серед них багато розташовані в Таїланді та Індонезії.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Пляжі в Азії, які можуть зникнути

Менеджер з продуктів Південно-Східної Азії в Wendy Wu Tours Джанін Ліч обрав шість пляжів, які є "дикими" та "незайманими".

Першим до списку входить пляж Ханом у Таїланді з пишними лісами та барвистими кораловими рифами. Він ідеально підходить для дайвінгу, снорклінгу та плавання, а також дає можливість побачити рідкісних рожевих індо-тихоокеанських горбатих дельфінів. Їх можна помітити в спокійних водах біля берега, особливо біля узбережжя Ханома та навпроти пірсу Донсак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До списку також увійшли Комодо і Флорес в Індонезії. Тут можна поспостерігати за комодськими варанами в їхньому природному середовищі, а також зайнятися дайвінгом і снорклінгом.

Візитівкою на острові Комодо є Пінк-Біч, який вражає прозорою бірюзовою водою, пишною зеленню та яскравими кораловими рифами. Інші рожеві пляжі знаходяться поблизу острова Падар. Рожевий колір пляжів обумовлений поєднанням білого піску та крихітних шматочків червоних коралів або червоних форамініфер.

6 пляжів, які варто відвідати перед їх зникненням:

  • Сабах, Борнео;
  • Палаван, Філіппіни;
  • Комодо і Флорес, Індонезія;
  • Ханом, Таїланд;
  • Ко Ліпе, Таїланд;
  • Сума, Індонезія.

Раніше ми розповідали, де можна відпочити людям літнього віку, окрім санаторіїв та пансіонатів. На території нашої країни багато унікальних місць для пенсіонерів.

Також ми писали про нове популярне місце, яке тільки набирає популярності серед туристів. Воно розташоване на берегах Атлантичного океану.

відпочинок подорож пляж Азія туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації