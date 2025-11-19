6 пляжів в Азії, які треба відвідати до їх зникнення

Пляж Ханом у Таїланді. Фото: tripadvisor.com

Азія стає все більш популярним місцем для відпочинку — з 2024 року по першу половину 2025 року туризм зріс на континенті на 11%. Експерти склали список з шести пляжів, які мандрівники повинні відвідати, перш ніж вони будуть зруйновані туристами. Серед них багато розташовані в Таїланді та Індонезії.

Пляжі в Азії, які можуть зникнути

Менеджер з продуктів Південно-Східної Азії в Wendy Wu Tours Джанін Ліч обрав шість пляжів, які є "дикими" та "незайманими".

Першим до списку входить пляж Ханом у Таїланді з пишними лісами та барвистими кораловими рифами. Він ідеально підходить для дайвінгу, снорклінгу та плавання, а також дає можливість побачити рідкісних рожевих індо-тихоокеанських горбатих дельфінів. Їх можна помітити в спокійних водах біля берега, особливо біля узбережжя Ханома та навпроти пірсу Донсак.

До списку також увійшли Комодо і Флорес в Індонезії. Тут можна поспостерігати за комодськими варанами в їхньому природному середовищі, а також зайнятися дайвінгом і снорклінгом.

Візитівкою на острові Комодо є Пінк-Біч, який вражає прозорою бірюзовою водою, пишною зеленню та яскравими кораловими рифами. Інші рожеві пляжі знаходяться поблизу острова Падар. Рожевий колір пляжів обумовлений поєднанням білого піску та крихітних шматочків червоних коралів або червоних форамініфер.

6 пляжів, які варто відвідати перед їх зникненням:

Сабах, Борнео;

Палаван, Філіппіни;

Комодо і Флорес, Індонезія;

Ханом, Таїланд;

Ко Ліпе, Таїланд;

Сума, Індонезія.

