Где покататься на лыжах зимой - лучшие горнолыжные курорты в Европе

В Европе расположено много удивительных гор — от тех, что образуют массив Монблан, который простирается на границе между Италией и Францией, до недооцененных вершин в испанском регионе Сьерра-Невада. Это миф, что курорты, которые предлагают отличную цену, находятся только в чрезвычайно отдаленных местах с несколькими подъемниками, построенными 50 лет назад.

Подборкой недорогих и современных горнолыжных курортов в Европе поделился портал Lonely Planet.

Сестриере в Италии

Этот курорт предлагает отличное соотношение цены и качества, отчасти благодаря своему расположению в самом сердце итальянской Via Lattea — горнолыжной зоны, охватывающей восемь взаимосвязанных горнолыжных курортов в регионе Пьемонт. Он имеет 117 новых снежных пушек, поэтому даже если снег не выпадет (что маловероятно, но возможно), туристы все равно смогут кататься на лыжах.

Гранд Турмале во Франции

Этот курорт в известных своими доступными ценами Пиренеях, где дневной абонемент стоит от 53 евро за взрослого. Гранд Турмале идеально подходит для семей, ведь здесь большой выбор развлечений после закрытия подъемников. Среди самых интересных — экскурсии на снегоходах (есть электрические версии для детей от шести лет), посещение обсерватории Пик дю Миди (самой высокой во Франции) и бесплатные зимние походы с гидом.

Вогель в Словении

Курорт прекрасно подойдет для начинающих. Он расположен над долиной Бохинь, в национальном парке Триглав. Кататься на лыжах здесь можно с ноября по май. Если вы впервые покоряете склоны, в зоне для начинающих даже не нужен абонемент на подъёмник, однако вам придётся оплатить вход на канатную дорогу, если вы остановились в отеле ниже главного курорта.

Популярные и доступные горнолыжные курорты в Европе:

Низкие Татры в Словакии;

Орель во Франции;

Бардонеккья в Италии;

Сер Шевалье во Франции;

Альпбах в Австрии.

