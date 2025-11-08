Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри 8 найкращих гірськолижних курортів у Європі

8 найкращих гірськолижних курортів у Європі

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 12:22
Оновлено: 12:17
Де покататися на лижах взимку — найкращі гірськолижні курорти в Європі
Туристи катаються на лижах. Фото: freepik.com

В Європі розташовано багато найдивовижніших гір — від тих, що утворюють масив Монблан, який простягається на кордоні між Італією та Францією, до недооцінених вершин в іспанському регіоні Сьєрра-Невада. Це міф, що курорти, які пропонують чудову ціну, розташовані тільки в надзвичайно віддалених місцях з кількома підіймачами, побудованими 50 років тому.

Підбіркою недорогих та сучасних гірськолижних курортів в Європі поділився портал Lonely Planet.

Реклама
Читайте також:

Сестрієре в Італії

Цей курорт пропонує чудове співвідношення ціни та якості, частково завдяки своєму розташуванню в самому серці італійської Via Lattea — гірськолижної зони, що охоплює вісім взаємопов'язаних гірськолижних курортів у регіоні П'ємонт. Він має 117 нових снігових гармат, тому навіть якщо сніг не випаде (що малоймовірно, але можливо), туристи все одно зможуть кататися на лижах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гранд Турмале у Франції

Цей курорт у відомих своїми доступними цінами Піренеях, де денний абонемент коштує від 53 євро за дорослого. Гранд Турмале ідеально підходить для сімей, адже тут великий вибір розваг після закриття підіймачів. Серед найцікавіших — екскурсії на снігоходах (є електричні версії для дітей від шести років), відвідування обсерваторії Пік дю Міді (найвищої у Франції) та безкоштовні зимові походи з гідом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вогель у Словенії

Курорт чудово підійде для початківців. Він розташований над долиною Бохінь, у національному парку Триглав. Кататися на лижах тут можна із листопада по травень. Якщо ви вперше підкорюєте схили, у зоні для початківців навіть не потрібен абонемент на підіймач, проте вам доведеться оплатити вхід на канатну дорогу, якщо ви зупинилися в готелі нижче головного курорту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Популярні та доступні гірськолижні курорти в Європі:

  • Низькі Татри у Словаччині;
  • Орель у Франції;
  • Бардонеккья у Італії;
  • Сер Шевальє у Франції;
  • Альпбах у Австрії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найзеленіший острів Канарських островів. Близько 11% його території охоплює густий лавровий ліс, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

подорож Європа зима гори курорти туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації