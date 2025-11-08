Де покататися на лижах взимку — найкращі гірськолижні курорти в Європі

Туристи катаються на лижах. Фото: freepik.com

В Європі розташовано багато найдивовижніших гір — від тих, що утворюють масив Монблан, який простягається на кордоні між Італією та Францією, до недооцінених вершин в іспанському регіоні Сьєрра-Невада. Це міф, що курорти, які пропонують чудову ціну, розташовані тільки в надзвичайно віддалених місцях з кількома підіймачами, побудованими 50 років тому.

Підбіркою недорогих та сучасних гірськолижних курортів в Європі поділився портал Lonely Planet.

Сестрієре в Італії

Цей курорт пропонує чудове співвідношення ціни та якості, частково завдяки своєму розташуванню в самому серці італійської Via Lattea — гірськолижної зони, що охоплює вісім взаємопов'язаних гірськолижних курортів у регіоні П'ємонт. Він має 117 нових снігових гармат, тому навіть якщо сніг не випаде (що малоймовірно, але можливо), туристи все одно зможуть кататися на лижах.

Гранд Турмале у Франції

Цей курорт у відомих своїми доступними цінами Піренеях, де денний абонемент коштує від 53 євро за дорослого. Гранд Турмале ідеально підходить для сімей, адже тут великий вибір розваг після закриття підіймачів. Серед найцікавіших — екскурсії на снігоходах (є електричні версії для дітей від шести років), відвідування обсерваторії Пік дю Міді (найвищої у Франції) та безкоштовні зимові походи з гідом.

Вогель у Словенії

Курорт чудово підійде для початківців. Він розташований над долиною Бохінь, у національному парку Триглав. Кататися на лижах тут можна із листопада по травень. Якщо ви вперше підкорюєте схили, у зоні для початківців навіть не потрібен абонемент на підіймач, проте вам доведеться оплатити вхід на канатну дорогу, якщо ви зупинилися в готелі нижче головного курорту.

Популярні та доступні гірськолижні курорти в Європі:

Низькі Татри у Словаччині;

Орель у Франції;

Бардонеккья у Італії;

Сер Шевальє у Франції;

Альпбах у Австрії.

