Отдых в Буковеле 2026 — более сложные трассы курорта

Туристы на подъемнике. Фото: freepik.com

До Нового года осталось всего 6 недель и уже вскоре сотни украинцев отправятся на зимний отдых. Одним из самых популярных горнолыжных курортов в Украине является Буковель. На нем есть 62 трассы любой сложности, которые сможет подобрать под себя как новичок, так и профессиональный лыжник или сноубордист.

Новини.LIVE расскажут о самых тяжелых трассах в Буковеле.

Где кататься профессионалам в Буковеле

Лыжники и сноубордисты спускаются на курорте с трех вершин — Буковель (1 127 м), Черная Клева (1 241 м) и Длинная (1 372 м).

Тем, кто любит рисковать и не боится крутых спусков, стоит выбирать черные трассы — здесь есть экстремальные повороты и высокие трамплины. К таким трассам в Буковеле относятся 5H, 5F, 5E, 11С, 11В, 16С, 16D.

Трассы 5E/F довольно опасны и качество проложенных маршрутов там сомнительное, а потому сильно разгоняться здесь не стоит. На трассах 5Н всегда меньше лыжников и здесь можно безопасно разгоняться. На спусках 11С, 16Е, 16D много крутых склонов с резким перепадам высот и низким стартами — на них стоит кататься только тем, кто твердо стоит на лыжах.

Трассы 22А и 22В расположены в самой низкой точке Буковеля. Вторая будет идеально для фрарайда — однако эти спуски только для отчаянных лыжников.

Трассы в Буковеле. Фото: bukovel.com

