Відпочинок в Буковелі 2026 — найскладніші траси курорту

Адреналін на максимумі — де катаються на лижах профі в Буковелі
До Нового року залишилося всього 6 тижнів, і вже незабаром сотні українців вирушать на зимовий відпочинок. Одним з найпопулярніших гірськолижних курортів в Україні є Буковель. На ньому є 62 траси будь-якої складності, які зможе підібрати під себе як новачок, так і професійний лижник чи сноубордист.
Новини.LIVE розкажуть про найважчі траси в Буковелі.
Де кататися професіоналам у Буковелі
Лижники та сноубордисти спускаються на курорті з трьох вершин — Буковель (1 127 м), Чорна Клева (1 241 м) і Довга (1 372 м).
Тим, хто любить ризикувати та не боїться крутих спусків, варто обирати чорні траси — тут є екстремальні повороти та високі трампліни. До таких трас в Буковелі належать 5H, 5F, 5E, 11С, 11В, 16С, 16D.
Траси 5E/F доволі небезпечні і якість прокладених маршрутів там сумнівна, а тому сильно розганятися тут не варто. На трасах 5Н завжди менше лижників і тут можна безпечно розганятися. На спусках 11С, 16Е, 16D багато крутих схилів із різкими перепадами висот і низькими стартами — на них варто кататися лише тим, хто твердо стоїть на лижах.
Траси 22А і 22В розташовані у найнижчій точці Буковеля. Друга буде ідеально для фрарайда — проте ці спуски лише для відчайдушних лижників.
