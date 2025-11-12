Відпочинок в Буковелі 2026 — найскладніші траси курорту

Туристи на підйомнику. Фото: freepik.com

До Нового року залишилося всього 6 тижнів, і вже незабаром сотні українців вирушать на зимовий відпочинок. Одним з найпопулярніших гірськолижних курортів в Україні є Буковель. На ньому є 62 траси будь-якої складності, які зможе підібрати під себе як новачок, так і професійний лижник чи сноубордист.

Новини.LIVE розкажуть про найважчі траси в Буковелі.

Реклама

Читайте також:

Де кататися професіоналам у Буковелі

Лижники та сноубордисти спускаються на курорті з трьох вершин — Буковель (1 127 м), Чорна Клева (1 241 м) і Довга (1 372 м).

Тим, хто любить ризикувати та не боїться крутих спусків, варто обирати чорні траси — тут є екстремальні повороти та високі трампліни. До таких трас в Буковелі належать 5H, 5F, 5E, 11С, 11В, 16С, 16D.

Траси 5E/F доволі небезпечні і якість прокладених маршрутів там сумнівна, а тому сильно розганятися тут не варто. На трасах 5Н завжди менше лижників і тут можна безпечно розганятися. На спусках 11С, 16Е, 16D багато крутих схилів із різкими перепадами висот і низькими стартами — на них варто кататися лише тим, хто твердо стоїть на лижах.

Траси 22А і 22В розташовані у найнижчій точці Буковеля. Друга буде ідеально для фрарайда — проте ці спуски лише для відчайдушних лижників.

Траси в Буковлю. Фото: bukovel.com

Нагадаємо, ми розповідали про неймовірні скелі, де можна чудово відновити сили серед тиші та насолодитися красою Карпат. Ця локація менш популярна за Буковель та Яремче — тут немає натовпів туристів, бруду та шуму.

Також ми писали про кращі оглядові майданчики в Карпатах, з яких відкриваються неймовірні краєвиди. Деякі з них лише для екстремалів — вони побудовані просто над прірвою.