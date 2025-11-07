Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Альтернативы Airbnb — малоизвестные сервисы бронирования жилья

Альтернативы Airbnb — малоизвестные сервисы бронирования жилья

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 10:12
обновлено: 07:39
Где бронировать жилье, кроме сервиса Airbnb — перечень
Аренда жилья. Фото: freepik.com

Многие путешественники устали от гиганта на рынке аренды жилья для отдыха Airbnb. Однако нередко всплывают ужасные истории о несправедливых хозяевах, плохо себя ведущих гостях и даже скрытых камерах в квартирах, что заставляет туристов искать альтернативы. О многих из этих доступных вариантов вы и не догадывались.

Об этом пишет The Independent.

Реклама
Читайте также:

Unplugged

Сервис помогает путешественникам отдохнуть от работы и соцсетей в прекрасных деревянных домиках среди живописной природы. В них нет света и интернета, а для гаджетов есть отдельный шкаф с замком. Такие локации обычно находятся в 1-1,5 езды от крупных городов.

Canopy and Stars

Сервис предоставляет большой выбор креативных мест для проживания на природе — от вилл на берегу водоема до недорогих таунхаусов с гидромассажными ваннами. Такое жилье прекрасно подойдет для компаний или больших семей.

Kip

Этот сервис имеет многолетний опыт в сфере бутикового туризма. Платформа предлагает хорошее жилье, которое обеспечит качественный отдых. Рядом с каждым вариантом для аренды указываются недостатки и особенности расположения.

Simpson Travel

Это сервис для бронирования вилл. Все предложенные варианты расположены в удобных локациях, а арендаторов обслуживает консьерж. Есть виллы для больших семей, компаний и даже для подростков. Туристы могут выбрать пакет с перелетом или оплатить только проживание.

Snaptrip

На этом сервисе можно забронировать жилье даже за несколько часов до поездки. Объекты недвижимости можно искать по месту расположения и времени езды, что очень помогает во время спонтанных путешествий. На платформе широкий выбор вариантов — от коттеджей на пляже до экологических деревянных домиков за городом.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Форест Гампа" Том Хэнкс нашел идеальное место для спокойного отдыха, вдали от шумных и переполненных пляжей. Оно находится в Канаде.

Также мы писали, что во Франции есть город, который называют "Венецией Альп". Он поражает своими каналами и аутентичными домиками пастельных цветов.

путешествие жилье аренда туризм сервис
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации