Где бронировать жилье, кроме сервиса Airbnb — перечень

Аренда жилья. Фото: freepik.com

Многие путешественники устали от гиганта на рынке аренды жилья для отдыха Airbnb. Однако нередко всплывают ужасные истории о несправедливых хозяевах, плохо себя ведущих гостях и даже скрытых камерах в квартирах, что заставляет туристов искать альтернативы. О многих из этих доступных вариантов вы и не догадывались.

Об этом пишет The Independent.

Unplugged

Сервис помогает путешественникам отдохнуть от работы и соцсетей в прекрасных деревянных домиках среди живописной природы. В них нет света и интернета, а для гаджетов есть отдельный шкаф с замком. Такие локации обычно находятся в 1-1,5 езды от крупных городов.

Canopy and Stars

Сервис предоставляет большой выбор креативных мест для проживания на природе — от вилл на берегу водоема до недорогих таунхаусов с гидромассажными ваннами. Такое жилье прекрасно подойдет для компаний или больших семей.

Kip

Этот сервис имеет многолетний опыт в сфере бутикового туризма. Платформа предлагает хорошее жилье, которое обеспечит качественный отдых. Рядом с каждым вариантом для аренды указываются недостатки и особенности расположения.

Simpson Travel

Это сервис для бронирования вилл. Все предложенные варианты расположены в удобных локациях, а арендаторов обслуживает консьерж. Есть виллы для больших семей, компаний и даже для подростков. Туристы могут выбрать пакет с перелетом или оплатить только проживание.

Snaptrip

На этом сервисе можно забронировать жилье даже за несколько часов до поездки. Объекты недвижимости можно искать по месту расположения и времени езды, что очень помогает во время спонтанных путешествий. На платформе широкий выбор вариантов — от коттеджей на пляже до экологических деревянных домиков за городом.

