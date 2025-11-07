Відео
Альтернативи Airbnb — маловідомі сервіси бронювання житла

Альтернативи Airbnb — маловідомі сервіси бронювання житла

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 10:12
Оновлено: 07:39
Де бронювати житло, окрім сервісу Airbnb — перелік
Оренда житла. Фото: freepik.com

Багато мандрівників втомилися від гіганта на ринку оренди житла для відпочинку Airbnb. Проте нерідко спливають жахливі історії про несправедливих господарів, гостей, які погано поводяться, і навіть приховані камери у квартирах, що змушує туристів шукати альтернативи. Про багатьох з цих доступних варіантів ви й не здогадувалися.

Про це пише The Independent.

Читайте також:

Unplugged

Сервіс допомагає мандрівникам відпочити від роботи та соцмереж в прекрасних дерев'яних будиночках серед мальовничої природи. В них немає світла та інтернету, а для гаджетів є окрема шафа із замком. Такі локації зазвичай розташщовані за 1-1,5 їзди від великих міст.

Canopy and Stars

Сервіс надає великий вибір креативних місць для проживання на природі — від вілл на березі водойми до недорогих таунхаусів із гідромасажними ваннами. Таке житло чудово підійде для компаній чи великих родин.

Kip

Цей сервіс має багаторічний досвід у сфері бутикового туризму. Платформа пропонує хороше житло, яке забезпечить якісний відпочинок. Поруч з кожним варіантом для оренди вказуються недоліки та особливості розташування.

Simpson Travel

Це сервіс для бронювання віл. Усі запропоновані варіанти розташовані у зручних локаціях, а орендарів обслуговує консьєрж. Є вілли для великих родин, компаній та навіть для підлітків. Туристи можуть обрати пакет з перельотом, або оплатити тільки проживання.

Snaptrip

На цьому сервісі можна забронювати житло навіть за кілька годин до поїздки. Об'єкти нерухомості можна шукати за місцем розташування та часом їзди, що неабияк допомагає під час спонтанних мандрівок. На платформі широкий вибір варіантів — від котеджів на пляжі до екологічних дерев'яних будиночків за містом.

Раніше ми розповідали, що зірка "Форест Гампа" Том Генкс знайшов ідеальне місце для спокійного відпочинку, далеко від галасливих та переповнених пляжів. Воно розташоване у Канаді.

Також ми писали, що у Франції є місто, яке називають "Венецією Альп". Воно вражає своїми каналами та автентичними будиночками пастельних кольорів.

подорож житло оренда туризм сервіс
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
