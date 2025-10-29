Видео
Дата публикации 29 октября 2025 07:55
обновлено: 08:59
Как сэкономить на авиабилетах — самый дешевый день для вылета
Путешественник летит в отпуск. Фото: Pexels

Планирование отдыха предусматривает много пунктов — вам нужно будет решить, в какой период брать отпуск, какой отель выбрать, составить план экскурсий и развлечений, а также выгодно приобрести авиабилеты. Чтобы сэкономить на последнем, надо знать маленькую хитрость, которую раскрыл один из турагентов.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

В какой день выгоднее всего планировать вылет

Одним из важных факторов, о котором вы точно не догадывались, является конкретный день недели, в который вы отправляетесь в отпуск. Большинство путешественников обычно выбирают начало недели или выходные, чтобы максимально использовать время, отведенное на отдых. Однако выбранный для отъезда день может существенно повлиять на стоимость вашего отпуска.

Эксперт по отпускам поделился своими выводами после анализа данных о бронировании путешествий на 2026 год. Он выяснил, что дороже всего обходятся рейсы на среду.

"Вероятно, это связано с тем, что в середине недели очень много деловых поездок, что подталкивает цены вверх, особенно на короткомагистральных рейсах", — добавил специалист.

Немного отстает от среды, предлагая лишь 1% экономии, вторник, а суббота занимает третье место среди самых дорогих дней для путешествий.

Несмотря на популярность, самой выгодной для бронирования билетов оказалась пятница.

"Авиакомпании открывают больше маршрутов для отдыха, поскольку спрос больше, а это значит, что цены снижаются. Это также день, когда большинство отелей хотят, чтобы вы как можно быстрее заселились и предлагают больше скидок и более приятную цену", — пояснил эксперт.

Ранее мы рассказывали, что уже с ноября можно будет приобрести только электронный билет Ryanair. Компания намерена отменить часть сборов для пассажиров и сэкономить примерно 300 тонн бумаги.

Также мы писали, что недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
