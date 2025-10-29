Відео
Авіакомпанії це приховують — коли найвигідніше купувати квитки

Авіакомпанії це приховують — коли найвигідніше купувати квитки

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 07:55
Оновлено: 08:59
Як зекономити на авіаквитках — найдешевший день для вильоту
Мандрівник летить у відпустку. Фото: Pexels

Планування відпочинку передбачає багато пунктів — вам потрібно буде вирішити, в який період брати відпустку, який готель обрати, скласти план екскурсій і розваг, а також вигідно придбати авіаквитки. Щоб зекономити на останньому, треба знати маленьку хитрість, яку розкрив один з турагентів.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

У який день найвигідніше планувати виліт

Одним з важливих факторів, про який ви точно не здогадувалися, є конкретний день тижня, в який ви вирушаєте у відпустку. Більшість мандрівників зазвичай вибирають початок тижня або вихідні, щоб максимально використати час, відведений на відпочинок. Проте обраний для від'їзду день може суттєво вплинути на вартість вашої відпустки.

Експерт з відпусток поділився своїми висновками після аналізу даних про бронювання подорожей на 2026 рік. Він з'ясував, що найдорожче обходяться рейси на середу.

"Ймовірно, це пов'язано з тим, що в середині тижня дуже багато ділових поїздок, що підштовхує ціни вгору, особливо на короткомагістральних рейсах", — додав фахівець.

Трохи відстає від середи, пропонуючи лише 1% економії, вівторок, а субота посідає третє місце серед найдорожчих днів для подорожей.

Попри популярність, найвигіднішою для бронювання квитків виявилася п'ятниця.

"Авіакомпанії відкривають більше маршрутів для відпочинку, оскільки попит більший, а це означає, що ціни знижуються. Це також день, коли більшість готелів хочуть, щоб ви якнайшвидше заселились, і пропонують більше знижок та більш приємну ціну", — пояснив експерт.

Раніше ми розповідали, що вже з листопада можна буде придбати лише електронний квиток Ryanair. Компанія має намір скасувати частину зборів для пасажирів й заощадити приблизно 300 тонн паперу.

Також ми писали, що нещодавно Європейський суд створив прецедент і розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

авіарейси авіаквитки подорож економія туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
