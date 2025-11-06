Где в Европе чаще всего грабят туристов — рейтинг стран

Карманный вор. Фото: freepik.com

Туристам стоит быть особенно внимательными к своим вещам в аэропортах, на вокзалах, в метро, в вестибюлях отелей или даже во время прогулок по улицам. Британская компания по туристическому страхованию Quotezone.co.uk определила страну, где путешественники больше всего рискуют стать жертвами карманников.

Где туристам надо быть наиболее осторожными

Аналитики выяснили, что в Италии туристы чаще всего теряют свои вещи из-за ловких воров. Путешественникам надо быть особенно осторожными возле знаменитого римского фонтана Треви — эта достопримечательность собрала более 100 000 отзывов и сотни упоминаний о "карманниках" на TripAdvisor. Там всегда скапливается много туристов и преступникам легко вырвать у вас сумку из рук.

На втором месте оказалась Франция. Эйфелева башня собрала на Google более 800 отзывов, в которых путешественники жаловались на карманников. Туристов также часто обманывают уличные мошенники, которые заставляют играть в "быстрые игры"— условия которых являются нечестными.

10 популярных стран Европы, где на туристов чаще всего охотятся карманники:

Италия; Франция; Испания; Германия; Нидерланды; Португалия; Турция; Греция; Польша; Ирландия.

