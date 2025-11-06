Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Аж "кишат" ворами — где в Европе туристам стоит быть осторожными

Аж "кишат" ворами — где в Европе туристам стоит быть осторожными

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 18:12
обновлено: 12:27
Где в Европе чаще всего грабят туристов — рейтинг стран
Карманный вор. Фото: freepik.com

Туристам стоит быть особенно внимательными к своим вещам в аэропортах, на вокзалах, в метро, в вестибюлях отелей или даже во время прогулок по улицам. Британская компания по туристическому страхованию Quotezone.co.uk определила страну, где путешественники больше всего рискуют стать жертвами карманников.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Где туристам надо быть наиболее осторожными

Аналитики выяснили, что в Италии туристы чаще всего теряют свои вещи из-за ловких воров. Путешественникам надо быть особенно осторожными возле знаменитого римского фонтана Треви — эта достопримечательность собрала более 100 000 отзывов и сотни упоминаний о "карманниках" на TripAdvisor. Там всегда скапливается много туристов и преступникам легко вырвать у вас сумку из рук.

На втором месте оказалась Франция. Эйфелева башня собрала на Google более 800 отзывов, в которых путешественники жаловались на карманников. Туристов также часто обманывают уличные мошенники, которые заставляют играть в "быстрые игры"— условия которых являются нечестными.

10 популярных стран Европы, где на туристов чаще всего охотятся карманники:

  1. Италия;
  2. Франция;
  3. Испания;
  4. Германия;
  5. Нидерланды;
  6. Португалия;
  7. Турция;
  8. Греция;
  9. Польша;
  10. Ирландия.

Ранее Forbes выбрал лучший аэропорт в 2025 году. Победителем стал Чанги в Сингапуре, который поражает самым высоким крытым водопадом в мире.

Также мы писали об удивительном райском уголке — острове Мон-Сен-Мишель, расположенном между Нормандией и Бретанью во Франции. Хотя это очень популярная локация среди туристов, здесь проживает всего 29 человек.

Италия путешествие рейтинг кража преступление туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации