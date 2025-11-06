Де в Європі найчастіше грабують туристів — рейтинг країн

Кишеньковий злодій. Фото: freepik.com

Туристам варто бути особливо уважними до своїх речей в аеропортах, на вокзалах, в метро, у вестибюлях готелів або навіть під час прогулянок вулицями. Британська компанія з туристичного страхування Quotezone.co.uk визначила країну, де мандрівники найбільше ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв.

Де туристам треба бути найбільш обережними

Аналітики з'ясували, що в Італії туристи найчастіше втрачають свої речі через спритних злодіїв. Мандрівникам треба бути особливо обережними біля знаменитого римського фонтану Треві — ця пам'ятка зібрала понад 100 000 відгуків і сотні згадок про "кишенькових злодіїв" на TripAdvisor. Там завжди скупчується багато туристів, і злочинцям легко вирвати у вас сумку з рук.

На другому місці опинилася Франція. Ейфелева вежа зібрала на Google понад 800 відгуків, в яких мандрівники скаржилися на кишенькових злодіїв. Туристів також часто дурять вуличні шахраї, які змушують грати в "швидкі ігри" — умови яких є нечесними.

10 популярних країн Європи, де на туристів найчастіше полюють кишенькові злодії:

Італія; Франція; Іспанія; Німеччина; Нідерланди; Португалія; Туреччина; Греція; Польща; Ірландія.

