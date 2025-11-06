Де в Європі найчастіше грабують туристів — рейтинг країн

Аж "кишать" злодіями — де в Європі туристам варто бути обережними
Туристам варто бути особливо уважними до своїх речей в аеропортах, на вокзалах, в метро, у вестибюлях готелів або навіть під час прогулянок вулицями. Британська компанія з туристичного страхування Quotezone.co.uk визначила країну, де мандрівники найбільше ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв.
Про це пише Daily Express.
Де туристам треба бути найбільш обережними
Аналітики з'ясували, що в Італії туристи найчастіше втрачають свої речі через спритних злодіїв. Мандрівникам треба бути особливо обережними біля знаменитого римського фонтану Треві — ця пам'ятка зібрала понад 100 000 відгуків і сотні згадок про "кишенькових злодіїв" на TripAdvisor. Там завжди скупчується багато туристів, і злочинцям легко вирвати у вас сумку з рук.
На другому місці опинилася Франція. Ейфелева вежа зібрала на Google понад 800 відгуків, в яких мандрівники скаржилися на кишенькових злодіїв. Туристів також часто дурять вуличні шахраї, які змушують грати в "швидкі ігри" — умови яких є нечесними.
10 популярних країн Європи, де на туристів найчастіше полюють кишенькові злодії:
- Італія;
- Франція;
- Іспанія;
- Німеччина;
- Нідерланди;
- Португалія;
- Туреччина;
- Греція;
- Польща;
- Ірландія.
