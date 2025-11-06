Відео
Україна
Аж "кишать" злодіями — де в Європі туристам варто бути обережними

Аж "кишать" злодіями — де в Європі туристам варто бути обережними

Дата публікації: 6 листопада 2025 18:12
Оновлено: 12:27
Де в Європі найчастіше грабують туристів — рейтинг країн
Кишеньковий злодій. Фото: freepik.com

Туристам варто бути особливо уважними до своїх речей в аеропортах, на вокзалах, в метро, у вестибюлях готелів або навіть під час прогулянок вулицями. Британська компанія з туристичного страхування Quotezone.co.uk визначила країну, де мандрівники найбільше ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв.

Про це пише Daily Express.

Де туристам треба бути найбільш обережними

Аналітики з'ясували, що в Італії туристи найчастіше втрачають свої речі через спритних злодіїв. Мандрівникам треба бути особливо обережними біля знаменитого римського фонтану Треві — ця пам'ятка зібрала понад 100 000 відгуків і сотні згадок про "кишенькових злодіїв" на TripAdvisor. Там завжди скупчується багато туристів, і злочинцям легко вирвати у вас сумку з рук.

На другому місці опинилася Франція. Ейфелева вежа зібрала на Google понад 800 відгуків, в яких мандрівники скаржилися на кишенькових злодіїв. Туристів також часто дурять вуличні шахраї, які змушують грати в "швидкі ігри" — умови яких є нечесними.

10 популярних країн Європи, де на туристів найчастіше полюють кишенькові злодії:

  1. Італія;
  2. Франція;
  3. Іспанія;
  4. Німеччина;
  5. Нідерланди;
  6. Португалія;
  7. Туреччина;
  8. Греція;
  9. Польща;
  10. Ірландія.

Раніше Forbes обрав найкращий аеропорт у 2025 році. Переможцем став Чангі в Сінгапурі, який вражає найвищим критим водоспадом у світі.

Також ми писали про дивовижний райський куточок — острів Мон-Сен-Мішель, розташований між Нормандією та Бретанню у Франції. Хоча це дуже популярна локація серед туристів, тут проживає лише 29 осіб. 

Італія подорож рейтинг крадіжка злочин туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
