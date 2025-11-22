Как бесплатно забронировать место в самолете Ryanair — секретный лайфхак

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Известная ирландская авиакомпания Ryanair взимает с пассажиров отдельную плату за бронирование места в самолете. За сутки до вылета компания раздает рандомные места путешественникам, которые не платили за эту услугу. Опытный турист показал, как без лишних доплат получить дополнительное пространство для ног в самолете лоукостера.

Как без платы забронировать место

Система авиакомпании автоматически распределяет места пассажиров, и пассажирам, которые не платили за бронирование, часто выпадают неудобные места, где мало пространства для ног. Опытный путешественник показал, как бесплатно изменить свое место уже непосредственно на борту самолета.

Для этого непосредственно перед полетом надо зайти в приложение Ryanair и нажать "управлять" в верхнем углу экрана, а затем выбрать — "изменить".

"После этого появляется список всех свободных мест на рейсе. Я нахожу пару мест, где никто не сидит. В идеале — с дополнительным пространством для ног в передней части самолета. И нагло сажусь туда", — поделился мужчина.

Однако турист предостерег, что лучше не занимать места в первых шести рядах, ведь их часто проверяют стюардессы. Он похвастался, что таким образом путешествует по миру уже несколько лет, и к нему ни разу не подходили бортпроводницы.

Ранее мы рассказывали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или оформить подписку Ryanair Prime.

Также мы писали, что Ryanair отменяет часть рейсов в региональные аэропорты Испании. Компания пошла на такой шаг из-за того, что оператор аэропортов существенно повысил сборы.