Головна Мандри Без доплат — як забронювати собі ідеальне місце в літаку Ryanair

Без доплат — як забронювати собі ідеальне місце в літаку Ryanair

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 20:12
Оновлено: 20:33
Як безкоштовно забронювати місце в літаку Ryanair — секретний лайфхак
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Відома ірландська авіакомпанія Ryanair стягує з пасажирів окрему плату за бронювання місця в літаку. За добу до вильоту компанія роздає рандомні місця мандрівникам, які не платили за цю послугу. Досвідчений турист показав, як без зайвих доплат отримати додатковий простір для ніг у літаку лоукостера.

Відповідне відео було опубліковано в TikTok.

Читайте також:

Як без плати забронювати місце

Система авіакомпанії автоматично розподіляє місця пасажирів, і пасажирам, які не платили за бронювання, часто випадають незручні місця, де мало простору для ніг. Досвідчений мандрівник показав, як безплатно змінити своє місце вже безпосередньо на борту літака.

Для цього безпосередньо перед польотом треба зайти в додаток Ryanair і натиснути "керувати" у верхньому кутку екрана, а потім обрати — "змінити".

"Після цього з'являється список усіх вільних місць на рейсі. Я знаходжу пару місць, де ніхто не сидить. В ідеалі — з додатковим простором для ніг у передній частині літака. І нахабно сідаю туди", — поділився чоловік.

Проте турист застеріг, що краще не займати місця у перших шести рядах, адже їх часто перевіряють стюардеси. Він похизувався, що таким чином мандрує по світу вже кілька років, і до нього жодного разу не підходили бортпровідниці.

Раніше ми розповідали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи оформити підписку Ryanair Prime.

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
