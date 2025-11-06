Видео
Главная Путешествия Без каких документов за границу с ребенком не выехать — список

Без каких документов за границу с ребенком не выехать — список

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 20:25
обновлено: 13:17
Пересечение границы с детьми в 2025 году — правила и необходимые документы
Семья отправляется в путешествие. Фото: freepik.com

Многие родители вместе с детьми едут осенью за границу отдохнуть и восстановить силы. На время действия военного положения в Украине была упрощена процедура выезда несовершеннолетних граждан. Однако, чтобы избежать проблем на границе, лучше заранее подготовить все необходимые документы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пересечение границы с детьми в 2025 году

Отмечается, что в том случае, если ребенок до 16 лет едет за пределы Украины в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, брата/сестры, мачехи или отчима — нотариальное согласие пока не требуется.

Если же планируется выезд за пределы Украины ребенка не с родственниками — необходимо письменное заявление от одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства, или нотариальное согласие обоих родителей.

Пограничники проверяют у ребенка заграничный паспорт, внутренний паспорт, свидетельство о рождении и, при необходимости, документы, подтверждающие родственные связи.

Из-за ламинированных документов не могут отказать в пересечении границы. Только если у пограничников возникнут сомнения относительно документа — они имеют право провести дополнительные проверки.

Ранее мы рассказывали, что Новая почта предоставляет услугу "Пункт хранения/передачи". Благодаря ей вы можете оставить чемодан или сумку в ближайшем почтомате или отделении.

Также мы писали, могут ли украинцы с судимостью пересечь границу с Польшей. Как пояснил специалист, в этом случае значение имеет характер именно ограничительных мер после вынесения приговора судом.

