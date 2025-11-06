"Миссия невыполнима" с Томом Крузом - туристы нашли уникальное место, где были съемки

Сцена из фильма "Миссия невыполнима". Фото: скриншот

Норвегия манит своей невероятной природой не только туристов, но и режиссеров Голливуда. В частности, в поселке Хеллесилт проходили съемки "Миссия невыполнима" с Томом Крузом. Он окружен невероятными долинами и горами, которые создают яркую картинку в кадре и поражают зрителей.

Об этом пишет The Sun.

Почему стоит посетить Хеллесилт

Хеллесилт находится в самой северной части Западной Норвегии и является очень популярным среди туристов, особенно летом. Его главной визитной карточкой является гора Акернесета с огромной трещиной, которую называют одной из самых "опасных горных разломов в мире". Из-за эрозии часть горы может "сползти" во фьорд и вызвать одно из самых высоких цунами в истории.В соседних поселках установлены системы раннего оповещения и другие меры для эвакуации, а также новая технология дренажа, которая потенциально может стабилизировать склон горы.

Фьорд возле города Хеллесилт в Норвегии. Фото: tripadvisor.com

Однако Хеллесилт остается безопасным для туристов. Популярными развлечениями здесь являются морские экскурсии, каякинг по фьордам, а также посещение водопада Хеллесилтфоссен.

В городке также велись съемки фильма "Миссия невыполнима", где пейзажи Хеллесилта воссоздавали австрийские Альпы. В норвежском поселке снимали очень драматическую сцену на поезде — где главный герой Том Круз прыгает с парашютом на крышу мчащегося поезда, а затем борется со злодеем Габриэлем.

