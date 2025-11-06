Видео
Туристы нашли уникальное место, где снимали "Миссия невыполнима"

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 05:12
обновлено: 16:04
"Миссия невыполнима" с Томом Крузом - туристы нашли уникальное место, где были съемки
Сцена из фильма "Миссия невыполнима". Фото: скриншот

Норвегия манит своей невероятной природой не только туристов, но и режиссеров Голливуда. В частности, в поселке Хеллесилт проходили съемки "Миссия невыполнима" с Томом Крузом. Он окружен невероятными долинами и горами, которые создают яркую картинку в кадре и поражают зрителей.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Почему стоит посетить Хеллесилт

Хеллесилт находится в самой северной части Западной Норвегии и является очень популярным среди туристов, особенно летом. Его главной визитной карточкой является гора Акернесета с огромной трещиной, которую называют одной из самых "опасных горных разломов в мире". Из-за эрозии часть горы может "сползти" во фьорд и вызвать одно из самых высоких цунами в истории.В соседних поселках установлены системы раннего оповещения и другие меры для эвакуации, а также новая технология дренажа, которая потенциально может стабилизировать склон горы.

Невелике місто в Норвегії, де знімали "Місія нездійсненна" - фото 1
Фьорд возле города Хеллесилт в Норвегии. Фото: tripadvisor.com

Однако Хеллесилт остается безопасным для туристов. Популярными развлечениями здесь являются морские экскурсии, каякинг по фьордам, а также посещение водопада Хеллесилтфоссен.

В городке также велись съемки фильма "Миссия невыполнима", где пейзажи Хеллесилта воссоздавали австрийские Альпы. В норвежском поселке снимали очень драматическую сцену на поезде — где главный герой Том Круз прыгает с парашютом на крышу мчащегося поезда, а затем борется со злодеем Габриэлем.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Форест Гампа" Том Хэнкс нашел идеальное место для спокойного отдыха, вдали от шумных и переполненных пляжей. Оно расположено в Канаде.

Также мы писали о самых популярных курортах на Индийском океане — Маврикий и Гоа. Гоа подойдет больше для тех, кто любит проводить отпуск в ночных клубах и не тратить много средств, а Маврикий — идеальное место для больших семей и тех, кто обожает приключения.

путешествие Норвегия Том Круз горы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
