"Місія нездійсненна" з Томом Крузом — туристи знайшли унікальне місце, де були зйомки

Сцена з фільму "Місія нездійсненна". Фото: скриншот

Норвегія манить своєю неймовірною природою не лише туристів, а й режисерів Голлівуду. Зокрема, в селищі Хеллесілт проходили знімання "Місія нездійсненна" із Томом Крузом. Воно оточене неймовірними долинами та горами, які створюють яскраву картинку в кадрі та вражають глядачів.

Чому варто відвідати Хеллесілт

Хеллесілт знаходиться в найпівнічнішій частині Західної Норвегії і є дуже популярним серед туристів, особливо влітку. Його головною візитівкою є гора Акернесета із величезною тріщиною, яку називають однією з найбільш "небезпечних гірських розломів у світі". Через ерозію частина гори може "сповзти" у фіорд та спричинити одне з найвищих цунамі в історії. У сусідніх селищах встановлені системи раннього оповіщення та інші заходи для евакуації, а також нова технологія дренажу, яка потенційно може стабілізувати схил гори.

Фіорд біля міста Хеллесілт в Норвегії. Фото: tripadvisor.com

Проте Хеллесілт залишається безпечним для туристів. Популярними розвагами тут є морські екскурсії, каякінг по фіордах, а також відвідування водоспаду Хеллесілтфоссен.

В містечку також велися зйомки фільму "Місія нездійсненна", де краєвиди Хеллесілта відтворювали австрійські Альпи. В норвезькому селищі знімали дуже драматичну сцену на потязі — де головний герой Том Круз стрибає з парашутом на дах потяга, що мчить, а потім бореться з лиходієм Габріелем.

