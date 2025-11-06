Відео
Відео

Головна Мандри Туристи знайшли унікальне селише, де знімали "Місія нездійсненна"

Туристи знайшли унікальне селише, де знімали "Місія нездійсненна"

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 05:12
Оновлено: 16:04
"Місія нездійсненна" з Томом Крузом — туристи знайшли унікальне місце, де були зйомки
Сцена з фільму "Місія нездійсненна". Фото: скриншот

Норвегія манить своєю неймовірною природою не лише туристів, а й режисерів Голлівуду. Зокрема, в селищі Хеллесілт проходили знімання "Місія нездійсненна" із Томом Крузом. Воно оточене неймовірними долинами та горами, які створюють яскраву картинку в кадрі та вражають глядачів.

Про це пише The Sun.

Чому варто відвідати Хеллесілт

Хеллесілт знаходиться в найпівнічнішій частині Західної Норвегії і є дуже популярним серед туристів, особливо влітку. Його головною візитівкою є гора Акернесета із величезною тріщиною, яку називають однією з найбільш "небезпечних гірських розломів у світі". Через ерозію частина гори може "сповзти" у фіорд та спричинити одне з найвищих цунамі в історії.  У сусідніх селищах встановлені системи раннього оповіщення та інші заходи для евакуації, а також нова технологія дренажу, яка потенційно може стабілізувати схил гори. 

Невелике місто в Норвегії, де знімали "Місія нездійсненна" - фото 1
Фіорд біля міста Хеллесілт в Норвегії. Фото: tripadvisor.com

Проте Хеллесілт залишається безпечним для туристів. Популярними розвагами тут є морські екскурсії, каякінг по фіордах, а також відвідування водоспаду Хеллесілтфоссен.

В містечку також велися зйомки фільму "Місія нездійсненна", де краєвиди Хеллесілта відтворювали австрійські Альпи. В норвезькому селищі знімали дуже драматичну сцену на потязі — де головний герой Том Круз стрибає з парашутом на дах потяга, що мчить, а потім бореться з лиходієм Габріелем.

Раніше ми розповідали, що зірка "Форест Гампа" Том Генкс знайшов ідеальне місце для спокійного відпочинку, далеко від галасливих та переповнених пляжів. Воно розташоване у Канаді.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.

подорож Норвегія Том Круз гори туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
