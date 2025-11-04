Видео
Больше не придется возить за собой чемодан — полезная услуга НП

Дата публикации 4 ноября 2025 20:25
обновлено: 13:56
Где оставить чемодан и сумку в другом городе — услуга "Пункт хранения/передачи" Новой почты
Сотрудник Новой почты сортирует посылки. Фото: УНИАН

Представьте ситуацию, что вы приехали в новый для себя город в Украине, где у вас пересадка. До поезда или автобуса остается много времени, которое можно использовать с пользой и прогуляться по красивым улочкам или вкусно пообедать — однако вам мешает большой чемодан, который приходится за собой повсюду возить. В такой ситуации спасет услуга Новой почты.

Об этом рассказала пользовательница uvarova_p в TikTok.

Где оставить свои вещи в новом городе

Блогер рассказала, что Новая почта предоставляет услугу "Пункт хранения/передачи". Благодаря ей вы можете оставить чемодан или сумку в ближайшем почтомате или отделении. Ее стоимость составляет 30 гривен, а вещи могут храниться от нескольких часов — до нескольких суток.

Чтобы оформить услугу "Пункт хранения/передачи", нужно создать экспресс-накладную в мобильном приложении Новой почты, указав удобное отделение или почтомат, или обратиться к работникам НП.

В компании также есть услуга "Пункт передачи". Она может быть полезна тем, кто не имеет времени ждать, чтобы передать документ или ключи от квартиры. Вы оставляете вещь в ближайшем почтомате или на отделении, а другой человек сможет ее забрать в удобное для себя время.

@uvarova_p

Гениально? Не то слово)) Кто уже пользовался услугами "Пункт хранения/передачи" от @Новая почта Что именно передавали или хранили?) #новапочта #украина #путешествия

♬ WA Mozart A Little Night Music Serenade in G K 525 Movement I Allegro - DanaAgeEva

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие даты будут доступны бесплатные билеты Укрзализныци, предусмотренные программой зимней поддержки для украинцев "УЗ-3000".

Также мы писали, получится ли с непогашенной судимостью пересечь границу с Польшей. Не во всех случаях наказание предусматривает такие строгие ограничения.

путешествие Новая почта вещи услуги туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
