Де залишити валізу та сумку в іншому місті — послуга "Пункт зберігання/передачі" Нової пошти

Співробітник Нової пошти сортує посилки. Фото: УНІАН

Уявіть ситуацію, що ви приїхали у нове для себе місто в Україні, де у вас пересадка. До потяга чи автобуса залишається багато часу, який можна використати із користю та прогулятися красивими вуличками чи смачно пообідати — проте вам заважає велика валіза, яку доводиться за собою всюди возити. В такій ситуації врятує послуга Нової пошти.

Про це розповіла користувачка uvarova_p в TikTok.

Де залишити свої речі в новому місті

Блогерка розповіла, що Нова пошта надає послугу "Пункт зберігання/передачі". Завдяки їй ви можете залишити валізу чи сумку у найближчому поштоматі чи відділенні. Її вартість складає 30 гривень, а речі можуть зберігатися від кількох годин — до кількох діб.

Щоб оформити послугу "Пункт зберігання/передачі", потрібно створити експрес-накладну в мобільному застосунку Нової пошти, вказавши найзручніше відділення чи поштомат, чи звернутися до працівників НП.

В компанії також є послуга "Пункт передачі". Вона може бути корисна тим, хто не має часу чекати, щоб передати документ чи ключі від квартири. Ви залишаєте річ у найближчому поштоматі чи на відділенні, а інша людина зможе її забрати у зручний для себе час.

