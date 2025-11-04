Відео
Більше не доведеться возити за собою валізу — корисна послуга НП

Більше не доведеться возити за собою валізу — корисна послуга НП

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 20:25
Оновлено: 13:56
Де залишити валізу та сумку в іншому місті — послуга "Пункт зберігання/передачі" Нової пошти
Співробітник Нової пошти сортує посилки. Фото: УНІАН

Уявіть ситуацію, що ви приїхали у нове для себе місто в Україні, де у вас пересадка. До потяга чи автобуса залишається багато часу, який можна використати із користю та прогулятися красивими вуличками чи смачно пообідати — проте вам заважає велика валіза, яку доводиться за собою всюди возити. В такій ситуації врятує послуга Нової пошти.

Про це розповіла користувачка uvarova_p в TikTok.

Читайте також:

Де залишити свої речі в новому місті

Блогерка розповіла, що Нова пошта надає послугу "Пункт зберігання/передачі". Завдяки їй ви можете залишити валізу чи сумку у найближчому поштоматі чи відділенні. Її вартість складає 30 гривень, а речі можуть зберігатися від кількох годин — до кількох діб.

Щоб оформити послугу "Пункт зберігання/передачі", потрібно створити експрес-накладну в мобільному застосунку Нової пошти, вказавши найзручніше відділення чи поштомат, чи звернутися до працівників НП.

В компанії також є послуга "Пункт передачі". Вона може бути корисна тим, хто не має часу чекати, щоб передати документ чи ключі від квартири. Ви залишаєте річ у найближчому поштоматі чи на відділенні, а інша людина зможе її забрати у зручний для себе час. 

@uvarova_p

Геніально? Не те слово)) Хто вже користувався послугами «Пункт зберігання/передачі» від @Нова пошта Що саме передавали чи зберігали?) #новапошта #україна #подорожі

♬ WA Mozart A Little Night Music Serenade in G K 525 Movement I Allegro - DanaAgeEva

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які дати будуть доступні безплатні квитки Укрзалізниці, передбачені програмою зимової підтримки для українців "УЗ-3000".

Також ми писали, чи вийде із непогашеною судимістю перетнути кордон із Польщею. Не у всіх випадках покарання передбачає такі суворі обмеження.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
