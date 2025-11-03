Перетин кордону з Польщею у 2025 році — чи відмовлять людині із судимістю

Контроль на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Прикордонники можуть відмовити громадянину у виїзді, якщо він становить загрозу для громадського порядку та безпеки, проте далеко не всім особам із судимістю заборонено перетинати кордон із Польщею. Як пояснив фахівець, в цьому випадку значення має характер саме обмежувальних заходів після винесення вироку судом.

Про це "Фактам" розповів адвокат Сергія Костира.

Чи впливає судимість на перетин кордону

Судимість — це особливий правовий стан особи, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

Як пояснив адвокат, людина із непогашеною судимістю може виїхати за кордон лише у тому випадку, якщо до неї не застосували обмежувальні заходи в рамках кримінального провадження.

Адвокат пояснив, що з умовним покаранням людину за погодженням слідчого можуть випустити за кордон. Проте якщо особа не повернеться чи перевищить раніше обумовлений термін перебування там — їй буде змінено вид покарання і застосовані більш суворі обмеження.

"Якщо людина відмічається і була заборона виїзду за кордон, слідчий її відправляє, тоді випустять з судимістю. Людина отримала умовний термін та й поїхала. Якщо особа не повернулася з-за кордону, то просто змінять міру покарання", — розповів юрист.

