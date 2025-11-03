Відео
Головна Мандри Непогашена судимість — чи вийде перетнути кордон з Польщею

Непогашена судимість — чи вийде перетнути кордон з Польщею

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 05:12
Оновлено: 12:08
Перетин кордону з Польщею у 2025 році — чи відмовлять людині із судимістю
Контроль на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Прикордонники можуть відмовити громадянину у виїзді, якщо він становить загрозу для громадського порядку та безпеки, проте далеко не всім особам із судимістю заборонено перетинати кордон із Польщею. Як пояснив фахівець, в цьому випадку значення має характер саме обмежувальних заходів після винесення вироку судом.

Про це "Фактам" розповів адвокат Сергія Костира.

Читайте також:

Чи впливає судимість на перетин кордону

Судимість — це особливий правовий стан особи, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

Як пояснив адвокат, людина із непогашеною судимістю може виїхати за кордон лише у тому випадку, якщо до неї не застосували обмежувальні заходи в рамках кримінального провадження.

Адвокат пояснив, що з умовним покаранням людину за погодженням слідчого можуть випустити за кордон. Проте якщо особа не повернеться чи перевищить раніше обумовлений термін перебування там — їй буде змінено вид покарання і застосовані більш суворі обмеження.

"Якщо людина відмічається і була заборона виїзду за кордон, слідчий її відправляє, тоді випустять з судимістю. Людина отримала умовний термін та й поїхала. Якщо особа не повернулася з-за кордону, то просто змінять міру покарання", — розповів юрист.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правилами виїзду за межі України, а також знайомили читачів з актуальною інформацією про стан черг на пунктах пропуску із Польщею.

Також ми писали, які документи та щеплення потрібно зробити вашому домашньому улюбленцю, якщо плануєте виїжджати із ним за кордон. Без дотримання цих вимог вас не пустять до європейських країн.

Польща правосуддя подорож туризм виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
