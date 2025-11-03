Пересечение границы с Польшей в 2025 году - откажут ли человеку с судимостью

Контроль на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Пограничники могут отказать гражданину в выезде, если он представляет угрозу для общественного порядка и безопасности, однако далеко не всем лицам с судимостью запрещено пересекать границу с Польшей. Как пояснил специалист, в этом случае значение имеет характер именно ограничительных мер после вынесения приговора судом.

Об этом "Фактам" рассказал адвокат Сергея Костыря.

Влияет ли судимость на пересечение границы

Судимость — это особое правовое состояние лица, которое возникает в связи с постановлением обвинительного приговора суда за совершенное им преступление и назначением наказания и влечет определенные, неблагоприятные для осужденного, правовые последствия, выходящие за пределы наказания.

Как пояснил адвокат, человек с непогашенной судимостью может выехать за границу только в том случае, если к нему не применили ограничительные меры в рамках уголовного производства.

Адвокат пояснил, что с условным наказанием человека по согласованию следователя могут выпустить за границу. Однако если человек не вернется или превысит ранее оговоренный срок пребывания там — ему будет изменен вид наказания и применены более строгие ограничения.

"Если человек отмечается и был запрет выезда за границу, следователь его отправляет, тогда выпустят с судимостью. Человек получил условный срок и уехал. Если человек не вернулся из-за границы, то просто изменят меру наказания", — рассказал юрист.

