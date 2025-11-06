Відео
Без яких документів за кордон з дитиною не виїхати — список

Без яких документів за кордон з дитиною не виїхати — список

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 20:25
Оновлено: 13:17
Перетин кордону з дітьми у 2025 році — правила та необхідні документи
Родина вирушає в подорож. Фото: freepik.com

Багато батьків разом із дітьми їдуть восени за кордон відпочити та відновити сили. На час дії воєнного стану в Україні було спрощено процедуру виїзду неповнолітніх громадян. Проте, щоб уникнути проблем на кордоні, краще заздалегідь підготувати всі необхідні документи.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Перетин кордону з дітьми у 2025 році

Зазначається, що в тому випадку, якщо дитина до 16 років їде за межі України у супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, брата/сестри, мачухи чи вітчима  — нотаріальна згода наразі не потрібна.

Якщо ж планується виїзд за межі України дитини не з родичами — необхідна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки та піклування, або нотаріальна згода обох батьків.

Прикордонники перевіряють у дитини закордонний паспорт, внутрішній паспорт, свідоцтво про народження та, за необхідності, документи, які підтверджують родинні зв'язки.

Через заламіновані документи не можуть відмовити у перетині кордону. Лише якщо в прикордонників виникнуть сумніви щодо документа — вони мають право провести додаткові перевірки.

Раніше ми розповідали, що Нова пошта надає послугу "Пункт зберігання/передачі". Завдяки їй ви можете залишити валізу чи сумку у найближчому поштоматі чи відділенні. 

Також ми писали, чи можуть українці із судимістю перетнути кордон з Польщею. Як пояснив фахівець, в цьому випадку значення має характер саме обмежувальних заходів після винесення вироку судом.

Автор:
Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
