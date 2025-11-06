Перетин кордону з дітьми у 2025 році — правила та необхідні документи

Родина вирушає в подорож. Фото: freepik.com

Багато батьків разом із дітьми їдуть восени за кордон відпочити та відновити сили. На час дії воєнного стану в Україні було спрощено процедуру виїзду неповнолітніх громадян. Проте, щоб уникнути проблем на кордоні, краще заздалегідь підготувати всі необхідні документи.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Перетин кордону з дітьми у 2025 році

Зазначається, що в тому випадку, якщо дитина до 16 років їде за межі України у супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, брата/сестри, мачухи чи вітчима — нотаріальна згода наразі не потрібна.

Якщо ж планується виїзд за межі України дитини не з родичами — необхідна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки та піклування, або нотаріальна згода обох батьків.

Прикордонники перевіряють у дитини закордонний паспорт, внутрішній паспорт, свідоцтво про народження та, за необхідності, документи, які підтверджують родинні зв'язки.

Через заламіновані документи не можуть відмовити у перетині кордону. Лише якщо в прикордонників виникнуть сумніви щодо документа — вони мають право провести додаткові перевірки.

