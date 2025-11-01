Пересечение границы 2025 - в какое время и день лучше пересекать границу с Польшей

Контроль на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Во время осенних школьных каникул возросла нагрузка на пунктах пропуска на границе с Польшей. Поэтому при подготовке к выезду за границу важно не только собрать все необходимые вещи и документы, но и заранее продумать свой маршрут. Чтобы сэкономить время и не стоять долго в очередях на границе, нужно понимать, в какое время и день недели нужно проходить контроль.

Новини.LIVE расскажет, как подготовиться к выезду из Польши из Украины.

Реклама

Читайте также:

Пункты пропуска на границе с Польшей

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 9 автомобильных пунктов пропуска, которые работают круглосуточно:

Рава-Русская;

Шегини-Медика;

Краковец-Корчева;

Смильница-Кросьценко;

Ягодин-Дорогуск;

Угринов-Долгобичув;

Грушев-Будомеж;

Устилуг-Зосин;

Нижанковичи-Мальховице.

Наименее загруженные п/п через границу с Польшей

Наименее загруженными из перечня пунктами пропуска являются "Нижанковичи" и "Смильница" — чтобы сэкономить время, планируйте свой маршрут через них. Посмотреть состояние очередей на украинско-польской границе можно по ссылке.

В какое время стоит пересекать границу с Польшей

Лучше всего планировать свою поездку за пределы Украины в будние дни. В частности, в ночное время и рано утром загруженность на п/п меньше — у вас, с большой вероятностью, будет гораздо больше шансов пройти контроль.

Финансовые ограничения во время границы с Польшей

С 16 августа 2025 года Польша ввела финансовый минимум для украинцев, въезжающих на территорию страны. В частности, на 4 дня у путешественников на счету должно быть не менее 300 злотых (около 3 500 гривен).

Ранее мы рассказывали о пяти самых необходимых выражений, которые пригодятся во время проверки документов или вопросов от пограничников на украинско-польской границе.

Также мы писали, что новая биометрическая система проверки въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), которую ЕС долго готовил и неоднократно откладывал, заработала еще на трех польских пунктах пропуска. Из-за ее производства вероятны задержки при прохождении контроля.