Система EES на границе с Польшей — подключили п/п "Кросценко-Смильница", "Мальховице-Нижанковичи" и "Будомеж-Грушев"

Прохождение контроля на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Новая биометрическая система проверки въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), которую ЕС долго готовил и неоднократно откладывал, заработала еще на трех польских пунктах пропуска. Из-за ее введения прохождение пограничного контроля может занимать больше времени, ведь будет по-новому осуществляться оформление путешественников.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Система EES на границе с Польшей

Сообщается, что система EES уже полноценно заработала в польских пунктах пропуска "Кросценко — Смильница", "Мальховице — Нижанковичи" и "Будомеж — Грушев". Кроме того, система уже успешно работает на п/п "Медика — Шегини", "Корчева — Краковец" и на железнодорожном направлении "Перемышль — Мостиска". В ГПСУ добавили, что в других пунктах пропуска, граничащих с Львовщиной, новая система сейчас действует в тестовом режиме. Пограничники предупредили, что из-за системы EES очереди на границе могут возрасти.

Что известно о введении системы EES

После запуска системы EES граждане Украины во время первого въезда в страны ЕС должны пройти расширенную регистрацию, которая включает в себя фотографирование и снятие 4 отпечатков пальцев. Она применяется ко всем лицам, старше 12 лет. Система будет введена постепенно на всех пунктах пропуска въезда в страны Евросоюза.

