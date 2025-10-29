Система EES на кордоні з Польщею — підключили п/п "Кросценко-Смільниця", "Мальховіце-Нижанковичі" та "Будомєж-Грушів"

Проходження контролю на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Нова біометрична система перевірки в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES), яку ЄС довго готував і неодноразово відкладав, запрацювала ще на трьох польських пунктах пропуску. Через її запровадження проходження прикордонного контролю може займати більше часу, адже буде по-новому здійснюватися оформлення подорожніх.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Система EES на кордоні з Польщею

Повідомляється, що система EES вже повноцінно запрацювала у польських пунктах пропуску "Кросценко — Смільниця", "Мальховіце — Нижанковичі" та "Будомєж — Грушів". Окрім того, система вже успішно працює на п/п "Медика — Шегині", "Корчова — Краківець" та на залізничному напрямку "Перемишль — Мостиська". В ДПСУ додали, що в інших пунктах пропуску, що межують із Львівщиною, нова система нині діє у тестовому режимі. Прикордонники попередили, що через систему EES черги на кордоні можуть зрости.

Що відомо про запровадження системи EES

Після запуску системи EES громадяни України під час першого в'їзду до країн ЄС мають пройти розширену реєстрацію, яка включає в себе фотографування та зняття 4 відбитків пальців. Вона застосовується до всіх осіб, старше 12 років. Система буде запроваджена поступово на всіх пунктах пропуску в'їзду до країн Євросоюзу.

