Перетин кордону 2025 — в який час та день краще перетинати кордон з Польщею

Під час осінніх шкільних канікул зросло навантаження на пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Тому під час підготовки до виїзду за кордон важливо не лише зібрати всі необхідні речі й документи, а й заздалегідь продумати свій маршрут. Щоб зекономити час і не стояти довго в чергах на кордоні, потрібно розуміти, в який час та день тижня потрібно проходити контроль.

Пункти пропуску на кордоні з Польщею

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Польщею функціонує 9 автомобільних пунктів пропуску, які працюють цілодобово:

Рава-Руська;

Шегині-Медика;

Краківець-Корчова;

Смільниця-Кросьценко;

Ягодин-Дорогуськ;

Угринів-Долгобичув;

Грушів-Будомєж;

Устилуг-Зосін;

Нижанковичі-Мальховіце.

Найменш завантажені п/п через кордон з Польщею

Найменш завантаженими з переліку пунктами пропуску є "Нижанковичі" та "Смільниця" — щоб зекономити час, плануйте свій маршрут через них. Переглянути стан черг на українському-польському кордоні можна за посиланням.

В який час варто перетинати кордон з Польщею

Найкраще планувати свою поїздку за межі України у будні дні. Зокрема, у нічний час та рано вранці завантаженість на п/п менша — у вас, із великою ймовірністю, буде набагато більше шансів пройти контроль.

Фінансові обмеження під час кордону з Польщею

З 16 серпня 2025 року Польща запровадила фінансовий мінімум для українців, які в'їжджають на територію країни. Зокрема, на 4 дні у мандрівників на рахунку має бути не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень).

