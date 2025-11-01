Відео
Україна
Без кілометрових черг — коли краще перетинати кордон з Польщею

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 20:25
Оновлено: 12:35
Перетин кордону 2025 — в який час та день краще перетинати кордон з Польщею
Контроль на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Під час осінніх шкільних канікул зросло навантаження на пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Тому під час підготовки до виїзду за кордон важливо не лише зібрати всі необхідні речі й документи, а й заздалегідь продумати свій маршрут. Щоб зекономити час і не стояти довго в чергах на кордоні, потрібно розуміти, в який час та день тижня потрібно проходити контроль.

Новини.LIVE розкаже, як підготуватися до виїзду з Польщі з України.

Читайте також:

Пункти пропуску на кордоні з Польщею

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Польщею функціонує 9 автомобільних пунктів пропуску, які працюють цілодобово: 

  • Рава-Руська;
  • Шегині-Медика;
  • Краківець-Корчова;
  • Смільниця-Кросьценко;
  • Ягодин-Дорогуськ;
  • Угринів-Долгобичув;
  • Грушів-Будомєж;
  • Устилуг-Зосін;
  • Нижанковичі-Мальховіце.

Найменш завантажені п/п через кордон з Польщею

Найменш завантаженими з переліку пунктами пропуску є "Нижанковичі" та "Смільниця" — щоб зекономити час, плануйте свій маршрут через них. Переглянути стан черг на українському-польському кордоні можна за посиланням.

В який час варто перетинати кордон з Польщею

Найкраще планувати свою поїздку за межі України у будні дні. Зокрема, у нічний час та рано вранці завантаженість на п/п менша — у вас, із великою ймовірністю, буде набагато більше шансів пройти контроль.

Фінансові обмеження під час кордону з Польщею

З 16 серпня 2025 року Польща запровадила фінансовий мінімум для українців, які в'їжджають на територію країни. Зокрема, на 4 дні у мандрівників на рахунку має бути не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень).

Раніше ми розповідали про п’ять найнеобхідніших висловів, які стануть у пригоді під час перевірки документів чи запитань від прикордонників на українсько-польському кордоні.

Також ми писали, що нова біометрична система перевірки в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES), яку ЄС довго готував і неодноразово відкладав, запрацювала ще на трьох польських пунктах пропуску. Через її провадження ймовірні затримки при проходженні контролю.

Польща подорож осінь туризм виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
