Бюджетное путешествие в Корею — на что хватит 1 000 евро

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 06:12
обновлено: 16:11
Отпуск в Южной Корее в 2025 году — как отдохнуть за 1 000 евро
Уличная еда в Южной Корее. Фото: freepik.com

Путешествия дарят нам приятные эмоции и впечатления, однако часто мы откладываем поездки из-за финансовых ограничений. Не обязательно годами откладывать средства на желанное путешествие, ведь можно найти вариант отдыха на любой кошелек. Туристка показала, как за тысячу евро (48,5 тыс. гривен) провести неделю в Сеуле (Южная Корея).

Соответствующий ролик обнародовала kristikuzenko в TikTok.

Читайте также:

Сколько стоит поездка в Южную Корею в 2025 году

Путешественница рассказала, что перед поездкой необходимо получить визу, оформление которой для украинцев бесплатное.

По словам блогера, самые дешевые рейсы в Корею обычно с отправкой из Будапешта и пересадкой в Китае. Билет туда и обратно обойдется минимум в 500 евро (примерно 24 тысячи гривен). В цену билета уже входит багаж весом до 23 килограмм. Самые выгодные билеты у авиакомпаний Air China и China Eastern Airlines.

На отели в столице Южной Кореи довольно доступные цены для туристов. Неделя проживания в номере в центре города, возле метро, с собственным душем и туалетом обойдется в среднем в 250 евро (примерно 12 тысяч гривен). Питание в заведениях на 7 дней путешественницы обошлись в примерно такую же сумму, как и жилье.

Проездной на 7 дней на весь общественный транспорт стоит 12 евро (примерно 580 гривен).

@kristikuzenko

Бюджетное путешествие в Сеул - звучит как план? 💅 #сеул #корея #южнаякорея #сколькостоит

♬ Fundo Musical de Oração - Studio Pro Sound

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечься от мошенников в Египте. В этой стране распространены карманные кражи, мошеннические схемы, завышение цен и домогательства.

Также мы писали, что один из ресторанов с тремя звездами Мишлен попал в скандал. Пользователи сети раскритиковали подачу десерта шеф-поваром.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
